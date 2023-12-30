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غزة ونهاية الحضارة الغربية

12/30/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬همجية‭ ‬ووحشية‭ ‬بدعمه‭ ‬الكامل‭ ‬وشراكته‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬وما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬كراهية‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها‭ ‬للعرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

محللون‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬وفي‭ ‬الغرب‭ ‬نفسه‭ ‬ناقشوا‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تفصيلا‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬مختلفة‭. ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬نقلوا‭ ‬النقاش‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أنه‭ ‬شراكة‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬الغرب‭ ‬يعتبر‭ ‬فضحا‭ ‬كاملا‭ ‬للحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬والثقافة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬العالم‭.‬

يهمنا‭ ‬متابعة‭ ‬هذا‭ ‬الجدل،‭ ‬فالأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعسكر‭ ‬غربي‭ ‬ارتبطنا‭ ‬به‭ ‬طويلا‭.‬

من‭ ‬التحليلات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عندها‭ ‬وناقشت‭ ‬القضية‭ ‬تحليل‭ ‬كتبته‭ ‬كيتلين‭ ‬جونستون‭ ‬وهي‭ ‬محللة‭ ‬سياسية‭ ‬أسترالية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الفظائع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬تجسيد‭ ‬للقيم‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

تبدأ‭ ‬مقالها‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬رئيس‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية،‭ ‬ولإنقاذ‭ ‬قيم‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وتعلق‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكذب،‭ ‬بل‭ ‬قال‭ ‬الحقيقة‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المعنى‭ ‬الذي‭ ‬يقصده‭ ‬تماما‭.‬

تقول‭ ‬الكاتبة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬تتم‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الغربية،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬تجسيد‭ ‬للقيم‭ ‬الغربية‭. ‬وحين‭ ‬نقول‭ ‬القيم‭ ‬الغربية،‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬علموها‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬ولكن‭ ‬القيم‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬يخفونها‭ ‬ولا‭ ‬يريدون‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‮»‬‭.‬

وتضيف‭: ‬‮«‬لقرون‭ ‬عدة‭ ‬اعتمدت‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬كليا‭ ‬على‭ ‬الحروب،‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والسرقة‭ ‬والنهب،‭ ‬والاستعمار،‭ ‬والإمبريالية‭. ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬تم‭ ‬تبريره‭ ‬وتغليفه‭ ‬بمقولات‭ ‬وفرضيات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدين،‭ ‬والعنصرية،‭ ‬والتفوق‭ ‬العرقي‭. ‬ونرى‭ ‬اليوم‭ ‬تجلياتها‭ ‬العملية‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬لغزة‭.‬

وتقول‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬يجري‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تمثيل‭ ‬واضح‭ ‬لحقيقة‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الشعارات‭ ‬والدعاوى‭ ‬الفارغة‭ ‬حول‭ ‬الحرية،‭ ‬والديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تعلمناها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭. ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬تمثيلا‭ ‬بكثير‭ ‬للحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬إرثنا‭ ‬الأدبي‭ ‬والفني‭ ‬الذي‭ ‬نتباهى‭ ‬به‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭. ‬

وتقول‭ ‬أيضا‭: ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أمرا‭ ‬عبثيا‭ ‬مستفزا‭ ‬ونحن‭ ‬نتابع‭ ‬الغربيين‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭ ‬عما‭ ‬اعتبروه‭ ‬وحشية‭ ‬للثقافة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وتأكد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬ونحن‭ ‬نتابع‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العداء‭ ‬للإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬ونشاهد‭ ‬جثث‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬

إن‭ ‬جبل‭ ‬جثث‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬نشاهده‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلا‭ ‬للثقافة‭ ‬الغربية،‭ ‬وأكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أنتجه‭ ‬موزارت‭ ‬أو‭ ‬دافنشي‭ ‬أو‭ ‬شكسبير‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تمثله‮»‬‭.‬

على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬تمضي‭ ‬الكاتبة‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الزائفة‭ ‬المزعومة‭ ‬للثقافة‭ ‬والحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬وحقيقة‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬مواقف‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭.‬

وتنهي‭ ‬المقال‭ ‬بالقول‭: ‬إذا‭ ‬سألت‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬فسوف‭ ‬يحدثك‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬وبكلمات‭ ‬جميلة‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬مثل‭ ‬حب‭ ‬الأسرة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالآخرين‭ ‬وما‭ ‬شابه‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتأمل‭ ‬وتتابع‭ ‬السلوك‭ ‬الفعلي‭ ‬لهذا‭ ‬الشخص‭ ‬كي‭ ‬تعرف‭ ‬أي‭ ‬قيم‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬حقا‭ ‬ويتصرف‭ ‬على‭ ‬أساسها،‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬الأحوال‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬الصورة‭ ‬مختلفة‭ ‬كثيرا‭ ‬عما‭ ‬يقوله‭.‬

وتضيف‭: ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الغرب‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭. ‬إننا‭ ‬نقول‭ ‬دوما‭ ‬إننا‭ ‬نقدس‭ ‬الحرية،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والحقيقة،‭ ‬والسلام،‭ ‬وحريات‭ ‬التعبير،‭ ‬لكن‭ ‬أفعالنا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬تختلف‭ ‬جذريا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬وتناقضه‭. ‬إن‭ ‬القيم‭ ‬الغربية‭ ‬الحقيقية‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬ونمارسه‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

الحديث‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬ليس‭ ‬جديدا‭. ‬هو‭ ‬حديث‭ ‬مثار‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬الحديث‭ ‬كان‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬أزمات‭ ‬النظام‭ ‬الليبرالي‭ ‬الغربي‭ ‬والمشاكل‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭.‬

لكن‭ ‬اليوم‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬هذا‭ ‬التحليل‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وبالفعل‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬مؤشرا‭ ‬لنهاية‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭. ‬نهايتها‭ ‬بمعنى‭ ‬نهاية‭ ‬مزاعم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬الحرية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الزعم‭ ‬انتهى‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬رجعة‭.‬

والأمر‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يفعله‭ ‬الغرب‭ ‬سيكون‭ ‬خطوة‭ ‬كبرى‭ ‬نحو‭ ‬انهيار‭ ‬هيمنة‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭. ‬العلم‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الغرب‭ ‬بكل‭ ‬همجيته‭ ‬ووحشيته‭ ‬ليس‭ ‬أهلا‭ ‬لأن‭ ‬يقود‭ ‬العالم‭.‬

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