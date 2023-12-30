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السعوديون.. الأكثر تفاؤلا في 2024

12/30/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬بيانات‭ ‬أن‭ ‬السعوديين،‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشعوب‭ ‬تفاؤلا‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭. ‬وأظهر‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬جالوب‮»‬‭ ‬الدولي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬لاستطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭ ‬للتفاؤل‭ ‬39‭%‬،‭ ‬وعليه‭ ‬سيكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬يعتبر‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الأكثر‭ ‬تفاؤلًا‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬82%‭. ‬وأبدى‭ ‬82‭% ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬تفاؤلا‭ ‬بالاقتصاد،‭ ‬متوقعين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارا‭ ‬من‭ ‬2023‭.
‬وأكد‭ ‬4‭% ‬فقط‭ ‬وجود‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بينما‭ ‬توقع‭ ‬10‭% ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬حاله،‭ ‬و4‭% ‬لم‭ ‬يهتموا‭ ‬بالأمر‭. ‬كما‭ ‬توقع‭ ‬55‭% ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬سلاما‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صوّت‭ ‬13‭% ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬اضطرابا،‭ ‬و26‭% ‬سيبقى‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬و6‭% ‬لم‭ ‬يهتموا‭ ‬بالأمر‭. ‬وأوضحت‭ ‬بيانات‭ ‬المؤشر‭ ‬أن‭ ‬16‭%‬‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬رأوا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬خطر‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬بينما‭ ‬رأى‭ ‬54‭% ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬سيشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬متوسطا‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬و26‭% ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬خطر‭ ‬عالٍ،‭ ‬و3‭% ‬لم‭ ‬يبدوا‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬بالأمر‭.‬

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