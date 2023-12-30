السعوديون.. الأكثر تفاؤلا في 2024

السعوديون.. الأكثر تفاؤلا في 2024
التاريخ
12/30/2023 7:11:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت بيانات أن السعوديين، هم من أكثر الشعوب تفاؤلا مع حلول العام الجديد 2024. وأظهر مؤشر «جالوب» الدولي، بمشاركة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أن المتوسط العالمي للتفاؤل 39%، وعليه سيكون عام 2024 أفضل من 2023، بينما يعتبر الشعب السعودي الأكثر تفاؤلًا بنسبة وصلت إلى 82%. وأبدى 82% من السعوديين تفاؤلا بالاقتصاد، متوقعين أن يكون عام 2024 أكثر ازدهارا من 2023.
وأكد 4% فقط وجود صعوبات اقتصادية العام المقبل، بينما توقع 10% أن يبقى الاقتصاد على حاله، و4% لم يهتموا بالأمر. كما توقع 55% من السعوديين أن يكون 2024 أكثر سلاما على العالم، في حين صوّت 13% بأنه سيكون أكثر اضطرابا، و26% سيبقى كما هو و6% لم يهتموا بالأمر. وأوضحت بيانات المؤشر أن 16% من السعوديين رأوا أنه لا خطر من استخدام الأسلحة النووية في 2024، بينما رأى 54% آخرون أن استخدام الأسلحة النووية سيشكل خطرًا متوسطا على العالم العام المقبل، و26% يرون أنه خطر عالٍ، و3% لم يبدوا أي اهتمام بالأمر.
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