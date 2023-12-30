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مفاجأة ((غير متوقعة)) في صندوق طماطم.. ثعبان كبير

12/30/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اكتشف‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لتوزيع‭ ‬الفاكهة‭ ‬والخضراوات‭ ‬في‭ ‬أونتاريو‭ ‬بكندا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬اكتشافا‭ ‬صادما‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬من‭ ‬الطماطم‭ ‬الخضراء،‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬المكسيك،‭ ‬تمثل‭ ‬بثعبان‭ ‬كبير‭ ‬الحجم‭. ‬وقال‭ ‬مركز‭ ‬تورونتو‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬إن‭ ‬موظفا‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬لتوزيع‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬يُدعى‭ ‬تروي،‭ ‬اتصل‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬الخاص‭ ‬بالمركز،‭ ‬طلبا‭ ‬للمساعدة،‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬صندوقا‭ ‬من‭ ‬الطماطم،‭ ‬وصُدم‭ ‬بوجود‭ ‬ثعبان‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الثعبان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬القط‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬اختبأ‭ ‬مع‭ ‬الخضراوات‭ ‬التي‭ ‬شحنت‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭. ‬وأضاف‭ ‬مركز‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭: ‬‮«‬الثعبان‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة،‭ ‬ويعمل‭ ‬فريقنا‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬هذا‭ ‬المسافر‭ ‬إلى‭ ‬بيئته‭ ‬الأصلية‮»‬‭.‬

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