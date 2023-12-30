((واستمر في ترسيم الحدود))..معرض الفنان كميل زكريا يتواصل في بيت بن مطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يتواصل معرض الفنان كميل زكريا بعنوان «واستمر في ترسيم الحدود» خلال الفترة من 7 ديسمبر2023 إلى 18 يناير2024 في بيت بن مطر التابع لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والفنون بالمحرق.
انه ومن الملاحظ ان في الساحة الفنية حالياً الكثير من التقنيات الفنية المستخدمة في اعداد اللوحات الفنية التعبيرية الحديثة سواء باستخدام الفرشاة أو غيرها من خامات يدوية أو حتى التكنلوجي، والتي جميعها تقدم أعمالاً تصب في جمالية محتوى الصورة وتكوينها للتعبير عن مكنون الفكرة المستعرضة. واضعين في الاعتبار ان الفنون بأنواعها تهدف الى توعية المشاهد وتغيير النمط الفكري السائد من خلال التعبير عما يجول في وجدان الانسان من معاناة او تعاطف مرجو. وكما هو متعارف عليه ان أي عمل فني مقدم قد يخلط جميع التقنيات والأنماط ليعاد صياغتها بطريق فنية متجددة ومتميزة، فهناك سلة مذهلة من التقنيات المستخدمة في عالمنا المتطور تكنلوجياً، وما على الفنان إلا اختيار ما يمكن استخدامه في لوحاته المقدمة.
تبعث زيارة معرض «واستمر في ترسيم الحدود» في بيت بن مطر الاهتمام والتقدير من حيث الأساليب المستخدمة مع تقنية التصوير في ابراز الأفكار المطروحة بصور فنية من التصوير التوثيقي للمنظر الحضري في مملكة البحرين إلى صور من الفن التجريدي باستخدام الأعمال التركيبة (الفوتو مونتاج) ومجموعة أخرى من أعمال اللزق (الكولاج) لتقديم لوحات تجريدية من الأشكال الهندسية، إضافة إلى تنظيم العرض في ابراز فكرة الموضوع.
حين تدخل إلى المعرض، يلفت انتباهك بدايةً بيان المعرض والكتيب المعد وتنظيم العرض وتقديم مجموعات أعماله المقدمة بصورة مسترسلة لتتناغم جميعها في توصيل الفكرة للزائر بكل وضوح.
فحين تدخل من البوابة وتتوجه نحو القاعة الشمالية، فأنت أمام صور فوتوغرافية أو رقمية مختارة من مجموعة كميل زخريا التوثيقية والتي تعد كمقدمة لما يلحقها من أعمال فنية. هذه الصور التوثيقة أغلبها تبرز فيها عناصر هندسية اعتيادية من المشهد المعماري والحضري اليومي في الحياة البحرينية التقطتها عدسة المصور بطريقة مبهرة لرؤيته في تمييز جمال الواقع. أو كما تشير القيم الفني مليسا إندرز- باتيا «التركيز على إظهار الجمال في العناصر العادية والمعتادة للحياة اليومية بشكل يعكس روحاً واقعية عوضاً عن الصورة الرومانسية الساحرة المنتشرة في وسائل الاعلام حول التطور الحضري في منطقة الخليج».
بعدها وفي الزاوية اليمنى من القاعة، توجد الاعمال التركيبة الخاصة به والتي فيها استخدم صوره التوثيقية كخامة في إعادة تشكيلها وتقديمها كلوح تجريدية معتمداً على اللون وإبراز الاشكال الهندسية المتواجدة في الصورة بعد إعادة تحريرها لتبرز كأنها ثلاثية الأبعاد مستخدماً التقنيات الرقمية المتاحة، لتخدم أغراضه في تقديم لوحاته والتي أطلق عليها «تراكيب». بالإضافة إلى عرض بعض الصور التوثيقة من الأبواب الحديدية في كتيبات والتي قد يعتبرها الزائر انها وصلة لما تم عرضه في القاعة الأولى من صور توثيقة حاوية عناصرها المعمارية ذات أوجه هندسية مختلفة لتتجلى بحرية في ابداعه الفني في إعادة استخدامها في لوحاته التجريدية «تراكيب». وحسبما جاء في كتيب القيم الفني «تتميز مجموعة تراكيب بقوة بصرية معقدة، فهي لا تتضمن أجزاء من الصور الفوتوغرافية فقط، بل تستفيد من جمال التنوع اللوني والمساحات السلبية».
بعدها تدخل للقاعة الرئيسة للمعرض والتي يتم فيها عرض سلسلة «وأستمر في ترسيم الحدود ...» مبنية من أعمال اللزق الناتجة من أعمال كميل التصويرية الفوتوغرافية لعلامات الشوارع! ليقدمها في أعمال تعبيرية تجريدية تعتمد الاشكال الهندسية الدقيقة والمكثفة في بنائها وتكوينها لتشكل محصلتها لوحات من الفسيفساء او السجاد، والتي هي من دون شك تحتاج للكثير من والوقت والصبر لإعدادها. ولأقتبس هنا ما جاءت به القيم الفني من وصف لهذه الأعمال «تتكون هذه الأعمال من آلاف القطع الصغيرة المتراصة في طبقات فوق بعضها البعض، وهذا ما يعطيها سمة بارزة وملموسة، إضافة إلى كونها تتمتع بدرجة عالية من الكثافة الهندسية».
ليعبر كميل زكريا «ان اعماله ترسيم الحدود تحمل طابعاً هندسياً تم وضعه للتعبير عن عملية تحديد مساحة ما او حدود قطعة أرض والذي يتجلى في الخرائط الهندسية الجوية ورسومات قطع الأراضي».
ارتكزت أعمال كميل التصويرية السابقة بطرح الكثير من الأسئلة الخاصة بالهوية والانتماء وغيرها من مفاهيم متغيرة ومستحدثة في عالم الفنون. أما هذا المعرض فهو من ناحية الأعمال المعروضة يعد ملهماً للمصورين الذين يودون تقديم رسالة في أعمالهم باستخدام عناصر بسيطة نابعة من ثقافة بلادهم التي تمر بتغييرات حضرية ومدنية تتطلب قراءة واقعية. كما ان رسالة الفنان في هذا المعرض واضحة في دعوة المصورين لحمل كاميراتهم وتصوير ما يثير خيالهم في العناصر المستخدمة، ومن ثم تقديمها في أعمال فنية تحمل رسائل تتناسب مع الزمان والمكان المناسبين. ومن ناحية أخرى هناك التنظيم المميز في استخدام الشكل الهندسي في استرسال ما تم عرضه.
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