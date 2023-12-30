الحواج يدشن أحدث عطور ((نيكولاي)) بحضور مصمم العطور العالمي ((أكسيل دي نيكولاي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدأت‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬جواد‭ ‬الحواج‭ ‬التي‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحاضرين‭ ‬وشكر‭ ‬السفراء‭ ‬وممثلي‭ ‬السفارات‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬وتشريفهم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬ثم‭ ‬تبعتها‭ ‬كلمة‭ ‬أكسيل‭ ‬دي‭ ‬نيكولاي‭ ‬التي‭ ‬أثني‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬‮«‬نيكولاي‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العطور،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تعلق‭ ‬عملاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وبالأخص‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالروائح‭ ‬الفرنسية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬شام‭ ‬نارايانان‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬عطور‭ ‬نيكولاي‭ ‬العالمية‭ ‬وعن‭ ‬تاريخ‭ ‬نشأتها‭ ‬وتطورها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ثم‭ ‬اختتم‭ ‬الفعالية‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬بكلمات‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬السادة‭ ‬السفراء‭ ‬وممثلي‭ ‬السفارات‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬الكريم،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬محلات‭ ‬‮«‬نيش‭ ‬جاردن‮»‬‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬بالمجموعات‭ ‬العطرية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬حصريا‭ ‬فقط‭ ‬بفروع‭ ‬نيش‭ ‬جاردن‭.‬