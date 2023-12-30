الحواج يدشن أحدث عطور ((نيكولاي)) بحضور مصمم العطور العالمي ((أكسيل دي نيكولاي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور سفراء كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية والقائم بأعمال سفير الجمهورية التونسية وممثلي سفارات فرنسا وفلسطين وعدد من الصحفيين والمصورين وكبار العملاء، وبحضور السيد «أكسيل دي نيكولاي» مصمم عطور ومالك شركة «نيكولاي»، أعلنت مجموعة الحواج خلال الفعالية التي أقيمت بمحل «نيش جاردن للعطور» بمجمع السيف يوم الأربعاء 27 ديسمبر وصول أحدث عطور العلامة التجارية الشهيرة «نيكولاي» الفرنسية.
بدأت الفعالية بكلمة جواد الحواج التي رحب فيها بالحاضرين وشكر السفراء وممثلي السفارات العربية والأجنبية على حضورهم وتشريفهم هذه الفعالية، ثم تبعتها كلمة أكسيل دي نيكولاي التي أثني خلالها على جهود مجموعة الحواج في التسويق والترويج للعلامات التجارية الفرنسية في مقدمتها «نيكولاي» من خلال التبادل التجاري في مجال العطور، وهو ما يعكس تعلق عملاء الشرق الأوسط وبالأخص الدول العربية بالروائح الفرنسية ذات الطابع العربي، كما تحدث شام نارايانان مدير عمليات مجموعة الحواج عن عطور نيكولاي العالمية وعن تاريخ نشأتها وتطورها خلال السنوات الماضية، ثم اختتم الفعالية عبدالوهاب الحواج بكلمات شكر فيها السادة السفراء وممثلي السفارات العربية والأجنبية على حضورهم الكريم، كما أضاف أن محلات «نيش جاردن» دائما ما تتميز بالمجموعات العطرية المتميزة التي توفرها مجموعة الحواج حصريا فقط بفروع نيش جاردن.
MENAFN30122023000055011008ID1107671071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.