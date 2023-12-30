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إسرائـيـل تـدمـر حـمـامـا أثـريـا في غزة عمره نحو 1000 عام

12/30/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬دمر‭ ‬بالكامل‭ ‬الحمام‭ ‬الأثري‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بناؤه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ألف‭ ‬عام‭.
‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حمام‭ ‬السُّمرة‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ودمرته‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬الحمام‭ ‬تبلغ‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬500‭ ‬متر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مزارا‭ ‬سياحيا‭ ‬وعلاجيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭. ‬وأول‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بالعمل‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬السامريون،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬بدأ‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬حمام‭ ‬السُّمرة‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬صورا‭ ‬للحمام‭ ‬قبل‭ ‬القصف‭ ‬وبعده‭.
‬وتواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وطالبت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بالوقوف‭ ‬أمام‭ ‬جريمة‭ ‬استهداف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتعمد‭ ‬لأغلب‭ ‬المواقع‭ ‬والمعالم‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬فخلال‭ ‬عدوانه‭ ‬الهمجي‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬استهدف‭ ‬العدو‭ ‬المجرم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬موقع‭ ‬أثري‭ ‬تاريخي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أزمنة‭ ‬وعصور‭ ‬قديمة‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬عراقة‭ ‬وأصالة‭ ‬وإرث‭ ‬شعبنا‭ ‬الحضاري،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬بائسة‭ ‬منه‭ ‬لطمس‭ ‬هويتنا‭ ‬الثقافية‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬

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