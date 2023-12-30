إسرائـيـل تـدمـر حـمـامـا أثـريـا في غزة عمره نحو 1000 عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت وزارة الثقافة الفلسطينية أمس إن القصف الإسرائيلي على غزة دمر بالكامل الحمام الأثري الوحيد المتبقي في القطاع الذي يعود بناؤه إلى ما يقارب ألف عام.
وأضافت الوزارة في بيان: «قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حمام السُّمرة وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل».
وأوضحت الوزارة في بيان أن مساحة الحمام تبلغ «نحو 500 متر، ويعتبر مزارا سياحيا وعلاجيا في الوقت ذاته. وأول من قام بالعمل به هم السامريون، ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُّمرة». ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك صورا للحمام قبل القصف وبعده.
وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وطالبت حركة حماس «منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحماية المواقع الأثرية والتاريخية بالوقوف أمام جريمة استهداف جيش الاحتلال الصهيوني المتعمد لأغلب المواقع والمعالم التاريخية في قطاع غزة». وأضافت في بيان: «فخلال عدوانه الهمجي على القطاع، استهدف العدو المجرم أكثر من 200 موقع أثري تاريخي يعود إلى أزمنة وعصور قديمة شاهدة على عراقة وأصالة وإرث شعبنا الحضاري، في محاولة بائسة منه لطمس هويتنا الثقافية الوطنية».
MENAFN30122023000055011008ID1107671070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.