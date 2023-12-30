قاهري يعتذر وجاسم محمد يقود تدريبات المحرق مؤقتا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يذكر‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬النويدرات‭ ‬والاتحاد،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬رسميا‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل،‭ ‬حيث‭ ‬تبقت‭ ‬له‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الفوز‭ ‬فيهما‭ ‬مع‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬النجمة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬سيضطر‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬انه‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وتنتظر‭ ‬المحرق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭).‬

وقاد‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ (‬النحلة‭) ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مؤخرا‭ ‬إثر‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬النحلة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التدريبات‭ ‬لحين‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬بديل‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭.‬