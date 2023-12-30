قاهري يعتذر وجاسم محمد يقود تدريبات المحرق مؤقتا

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- Akhbar Al Khaleej) قدم المدرب الوطني حسين قاهري اعتذاره عن تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق بعد اقالة المدرب أحمد جان بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة دوري زين، وفضل حسين قاهري الالتزام بعقده مع نادي السلام السعودي الذي يشارك في الدوري الممتاز، ويبدو ان المفاوضات انتقلت الآن مع مدرب آخر ومن بين الأسماء المطروحة المدرب الوطني صالح الحداد.
يذكر ان فريق المحرق أصبح في موقف حرج للغاية بعد خسارته أمام النويدرات والاتحاد، لكنه لم يخرج رسميا بعد من المنافسة على التأهل، حيث تبقت له مباراتان أمام سماهيج والحالة، ويحتاج الفوز فيهما مع هدية من المنامة الذي يواجه النجمة.
والجدير بالذكر ان المحرق في حال فشله في التأهل سيضطر إلى اللعب في الدوري الفضي، يضاف إلى ذلك انه سيلعب في دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.
وتنتظر المحرق بطولة كأس خليفة بن سلمان، إلى جانب الاستمرار في المشاركة في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ).
وقاد المدرب المساعد جاسم محمد (النحلة) يوم أمس تدريب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق، وذلك بعد إقالة المدرب أحمد جان مؤخرا إثر تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، ومن المتوقع أن يستمر النحلة في قيادة التدريبات لحين التعاقد مع مدرب بديل خلال اليومين القادمين.
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