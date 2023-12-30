Sunday, 31 December 2023 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالأربعة.. الخالدية يجتاز الاتحادالمحــرق إلـى نصــف نهـائـي ((أغـلى الكــؤوس))

12/30/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان

تأهل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬4/5‭) ‬وتعادلهما‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الأصلية‭ ‬والإضافية‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬وعشاق‭ ‬الفريقين‭ ‬خصوصًا‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬عمومًا‭.‬

ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬تقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬عبر‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬بالدقيقة‭ (‬47‭) ‬وعادل‭ ‬للمحرق‭ ‬النتيجة‭ ‬البديل‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬53‭).‬

أما‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬سجل‭ ‬للمحرق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حسن‭ ‬الكراني،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ ‬ووليد‭ ‬الحيام،‭ ‬وفي‭ ‬الرفاع‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬وكميل‭ ‬الأسود،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬لازارد‭ ‬ركلته‭ ‬الثالثة،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلتقي‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬نظيره‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬4/0‭).‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الخالدية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دومينيك‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ (‬20‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬الهزاع‭ ‬بالدقيقة‭ (‬43‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬بالدقيقة‭ (‬66‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬87‭) ‬وقد‭ ‬أضاع‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

MENAFN30122023000055011008ID1107671068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث