بالأربعة.. الخالدية يجتاز الاتحادالمحــرق إلـى نصــف نهـائـي ((أغـلى الكــؤوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تأهل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الرفاع‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬4/5‭) ‬وتعادلهما‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الأصلية‭ ‬والإضافية‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬وعشاق‭ ‬الفريقين‭ ‬خصوصًا‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬عمومًا‭.‬

ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬تقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬عبر‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬بالدقيقة‭ (‬47‭) ‬وعادل‭ ‬للمحرق‭ ‬النتيجة‭ ‬البديل‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬53‭).‬

أما‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬سجل‭ ‬للمحرق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حسن‭ ‬الكراني،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ ‬ووليد‭ ‬الحيام،‭ ‬وفي‭ ‬الرفاع‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬وكميل‭ ‬الأسود،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬لازارد‭ ‬ركلته‭ ‬الثالثة،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلتقي‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬نظيره‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬4/0‭).‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الخالدية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دومينيك‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ (‬20‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬الهزاع‭ ‬بالدقيقة‭ (‬43‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬بالدقيقة‭ (‬66‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬87‭) ‬وقد‭ ‬أضاع‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬