بالأربعة.. الخالدية يجتاز الاتحادالمحــرق إلـى نصــف نهـائـي ((أغـلى الكــؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير - محمد سرحان
تأهل فريق المحرق إلى نصف النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الرفاع بركلات الجزاء (4/5) وتعادلهما في الأشواط الأصلية والإضافية (1/1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد البحرين الوطني ضمن الدور ربع النهائي، وسط حضور مميز من أنصار وعشاق الفريقين خصوصًا وكرة القدم البحرينية عمومًا.
ففي الوقت الأصلي تقدم الرفاع عبر كميل الأسود بالدقيقة (47) وعادل للمحرق النتيجة البديل عبدالله الخلاصي بالدقيقة (53).
أما في ركلات الجزاء سجل للمحرق كل من أحمد الشروقي، حسن الكراني، ناصر محمدوه، عبدالوهاب المالود ووليد الحيام، وفي الرفاع سجل علي حسن، علي حرم، عبدالعزيز خالد وكميل الأسود، فيما أضاع لازارد ركلته الثالثة، وبذلك سيلتقي فريق المحرق نظيره الخالدية في مباراة نصف النهائي.
وفي المباراة الاخرى التي أقيمت على استاد نادي المحرق، اجتاز فريق الخالدية نظيره الاتحاد بنتيجة (4/0).
وسجل أهداف الخالدية كل من دومينيك في الثانية (20)، عبدالله الهزاع بالدقيقة (43)، مهدي حميدان بالدقيقة (66)، مهدي عبدالجبار (87) وقد أضاع إسماعيل عبداللطيف ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وبذلك تأهل الخالدية بطل النسخة قبل الماضية إلى الدور نصف النهائي.
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