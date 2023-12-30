خالد بن حمد يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرار رقم (21) لسنة 2023، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وخاصة المادة (23) منه، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاصة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لنادي الاتفاق، فقد تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق مدة سنة، برئاسة عبدالكريم منصور العصفور، وعضوية كلٍّ من عباس عبدالمجيد موسى، ومحمد جعفر هيات، وفاضل عبدالرحيم المرزوق، وجعفر عبدالله علي، وأحمد عبدالوهاب القلاف، بالإضافة إلى رضي عبدالله العصفور.
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