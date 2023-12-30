خالد بن حمد يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وخاصة‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬منه،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاصة‭ ‬لإشراف‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لنادي‭ ‬الاتفاق،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقت‭ ‬لنادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬مدة‭ ‬سنة،‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬منصور‭ ‬العصفور،‭ ‬وعضوية‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬موسى،‭ ‬ومحمد‭ ‬جعفر‭ ‬هيات،‭ ‬وفاضل‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬المرزوق،‭ ‬وجعفر‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬القلاف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رضي‭ ‬عبدالله‭ ‬العصفور‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.