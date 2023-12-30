فيكتوريوس البحرين للبادل يحصد المركز الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬الفريق،‭ ‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬للبادل‭ ‬خصوصًا‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمريّن‭ ‬من‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬للرياضة‭ ‬والفريق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

شاكرًا‭ ‬سموه‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلقاه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭.‬