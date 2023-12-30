فيكتوريوس البحرين للبادل يحصد المركز الأول

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- Akhbar Al Khaleej) حصد فريق فيكتوريوس البحرين للبادل المركز الأول والثاني بالدوري البحريني الممتاز 2023-2024 في نسخته الأولى من تنظيم الاتحاد البحريني للبادل، بعد التنافس مع 11 فريقًا خلال 22 جولة منذ يونيو الماضي.
وقال أحمد بن خليفة الفضالة مدير الفريق، إن الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة البادل بشكل عام، وفريق فيكتوريوس البحرين للبادل خصوصًا إنما يعكس مدى الحرص الكبير الذي تولى به الرياضة البحرينية، والرعاية والاهتمام المستمريّن من الداعم الأكبر للرياضة والفريق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
شاكرًا سموه الكريم على ما يلقاه الفريق من دعم مستمر، والذي كان له بالغ الأثر منذ تأسيسه.
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