لعدم تقديم عقد الإيجار.. رفض دعوى ((الصناعة)) إلزام مستثمر سداد إيجار متأخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وقال‭ ‬المحامي‭ ‬إسلام‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬المستثمر‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬ضد‭ ‬موكله‭ ‬طالبت‭ ‬بإلزامه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬لها‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وهو‭ ‬إجمال‭ ‬قيمة‭ ‬الأجرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬الواقعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المعامير‭ ‬الصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أبريل‭ ‬2021م،‭ ‬مع‭ ‬إلزامه‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصروفات،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬أبرمت‭ ‬معه‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ألغت‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ودون‭ ‬تعويض‭ ‬موكله‭ ‬وطالبت‭ ‬بالإيجار‭ ‬بعد‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭.‬

حيث‭ ‬دفع‭ ‬غنيم‭ ‬أن‭ ‬مطالبة‭ ‬المدعية‭ ‬مبهمة‭ ‬وغير‭ ‬واقعية‭ ‬ودون‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬ودون‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬الكيفية‭ ‬أو‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬المبلغ‭ ‬المذكور،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬موكله‭ ‬قامت‭ ‬بإنشاء‭ ‬كل‭ ‬المباني‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والتزمت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد‭ ‬بكل‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬وقامت‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتجهيز‭ ‬عين‭ ‬التداعي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬له‭ ‬الغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬منها‭ ‬وقام‭ ‬بإنشاء‭ ‬محلات‭ ‬ومخازن‭ ‬ومكاتب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭/‬12‭/‬2016‭ ‬فوجئ‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بخطاب‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬بإلغاء‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬وسحب‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬وعدم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬ودون‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتعويض‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بما‭ ‬أنفقه‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬الإنشاءات‭ ‬والمباني‭.‬

موضحا‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬لم‭ ‬ينتفع‭ ‬بالأرض‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬وذلك‭ ‬لقيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بوضع‭ ‬المخالفات‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬التجاري‭ ‬مما‭ ‬أعاق‭ ‬انتفاعه‭ ‬بالأرض‭ ‬محل‭ ‬التداعي،‭ ‬منوها‭ ‬بالمستقر‭ ‬عليه‭ ‬بمحكمة‭ ‬النقض‭ ‬المصرية‭ ‬بأنه‭ (‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إجبار‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬راغبة‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬فيه،‭ ‬وليس‭ ‬للمتعاقد‭ ‬معها‭ ‬إلا‭ ‬حق‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مقتضى‭).‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬تنص‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام‭ ‬وعلى‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه،‭ ‬وهديا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فلم‭ ‬يقدم‭ ‬ممثل‭ ‬المدعية‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المبرم‭ ‬للفترة‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تكليف‭ ‬المحكمة‭ ‬بتقديم‭ ‬ذلك‭ ‬العقد،‭ ‬وقد‭ ‬خلت‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬له‭ ‬قوته‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الإثبات‭ ‬يفيد‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬تعاقدية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬التداعي‭ ‬والمديونية‭ ‬المطالب‭ ‬بها،‭ ‬ولذلك‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعية‭ ‬بالمصروفات‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬