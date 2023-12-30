نجاة قائد سيارة اصطدم بالحاجز الإسمنتي على شارع الجنبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
تضررت سيارة بتلفيات كبيرة إثر اصطدام قائدها بالحاجز الإسمنتي على شارع الجنبية صباح أمس السبت من دون وقوع اصابات.
كان آسيويا يقود سيارته في الساعة العاشرة من صباح أمس على شارع الجنبية وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالحواجز الاسمنتية التي وضعت لصيانة الشارع، نتج عن ذلك تضرر السيارة بتلفيات كبيرة من دون وقوع إصابات.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وتم تسهيل المركبات لحين وصول شرطة المرور وتم إزاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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