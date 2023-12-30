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نجاة قائد سيارة اصطدم بالحاجز الإسمنتي على شارع الجنبية

12/30/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وصور‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تضررت‭ ‬سيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬قائدها‭ ‬بالحاجز‭ ‬الإسمنتي‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

كان‭ ‬آسيويا‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الجنبية‭ ‬وفجأة‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬واصطدم‭ ‬بالحواجز‭ ‬الاسمنتية‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬لصيانة‭ ‬الشارع،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تضرر‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬المركبات‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭. ‬

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