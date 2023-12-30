قصف متواصل للاحتلال على غزة.. ومعارك ضارية في محاور تقدم قواته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتركز‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬وكان‭ ‬مدعوما‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬امتلاء‭ ‬المستشفيات‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬منازل‭ ‬ومبان‭ ‬سكنية‭ ‬وشركات،‭ ‬فيما‭ ‬توقفت‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬165‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬250‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

ونشر‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬أظهرت‭ ‬مسعفين‭ ‬يهرعون‭ ‬بطفل‭ ‬صغير‭ ‬يغطيه‭ ‬التراب‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مكتظا‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أحدهم‭ ‬يهتف‭ ‬بأن‭ ‬الطفل‭ ‬‮«‬فيه‭ ‬نفس‭.. ‬فيه‭ ‬نفس‮»‬‭. ‬

ونزح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭. ‬

قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬وصحفيون‭ ‬إن‭ ‬صحفيا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬القدس‭ ‬الفضائية‭ ‬استشهد‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأفاد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬106‭. ‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الأسابيع‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬كانت‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين،‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭. ‬

وكان‭ ‬معظم‭ ‬الصحفيين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين،‭ ‬ومقرها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬خاص‭ ‬إزاء‭ ‬النمط‭ ‬الواضح‭ ‬لاستهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وخلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتل‭ ‬مصور‭ ‬تلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬عصام‭ ‬العبد‭ ‬الله‭ ‬وأصاب‭ ‬ستة‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬قذيفتين‭ ‬في‭ ‬تتابع‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الصحفيون‭ ‬يصورون‭ ‬قصفا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬21672‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬56‭ ‬ألفا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭. ‬

وأفادت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناحُ‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬بأنها‭ ‬تخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التقدم‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

وقالت‭ ‬كتائبُ‭ ‬القسام‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬قواتٍ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭.‬

وأضافت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أنها‭ ‬دمرت‭ ‬ناقلةَ‭ ‬جندٍ‭ ‬ودبابةً‭ ‬شمالَ‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬أوقعوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬متوغلة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تفجير‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شمال‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬ودمروا‭ ‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بقذيفة‭ (‬الياسين‭ ‬105‭) ‬في‭ ‬المخيم‭.‬

وأضافت‭ ‬الكتائب‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬تفجير‭ ‬منزل‭ ‬تحصن‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالعبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬‮«‬وأوقعتهم‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬عن‭ ‬اشتباكات‭ ‬ضارية‭ ‬يخوضها‭ ‬مقاتلوها‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التقدم‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬لاحقا‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬ودبابتين‭ ‬بقذائف‭ (‬التاندوم‭) ‬ومدافع‭ ‬آر‭.‬بي‭.‬جي‭ ‬في‭ ‬محوري‭ ‬التقدم‭ ‬والتفاح‭ ‬والدرج‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬حماس‭ ‬ومستودعات‭ ‬الأسلحة‭. ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صورا‭ ‬لجنود‭ ‬يتحركون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬دمر‭ ‬مجمع‭ ‬أنفاق‭ ‬في‭ ‬قبو‭ ‬أحد‭ ‬منازل‭ ‬رئيس‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وطلبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬تخفيف‭ ‬وتيرة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬شنّ‭ ‬عمليات‭ ‬تستهدف‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬إسرائيل‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وافق‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العتاد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراجعة‭ ‬الكونجرس‭. ‬

ويواصل‭ ‬الوسطاء‭ ‬الدوليون‭ ‬جهودهم‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المعارك،‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬أولى‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أتاحت‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬رهينة‭ ‬وإدخال‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬محدودة‭ ‬الى‭ ‬غزة‭. ‬

بحسب‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬الإعلامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وموقع‭ ‬واي‭ ‬نت‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬القطريين‭ ‬أبلغوا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬وافقت‭ ‬مبدئيا‮»‬‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬رهينة‭ ‬مقابل‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭. ‬

ووصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬مصري‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬هدن‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬والإفراج‭ ‬التدريجي‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭ ‬والأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭. ‬

وسينقل‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬المصريين‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ملاحظات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬خطتهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملاحظات‭ ‬تتعلق‭ ‬خصوصا‭ ‬بـ‮«‬طرائق‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل‭ ‬المرتقبة‭ ‬وبعدد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيطلق‭ ‬سراحهم‭ ‬وبالحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انسحاب‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬بصدد‮»‬‭ ‬تقييم‭ ‬الاقتراح‭ ‬المصري‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬الهندي‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬الرد‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬