أحلام القصر الفلسطينيين المفرج عنهم في مهبّ الريح تحت الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أسابيع،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حياة‭ ‬الزغل‭ ‬بعيدة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أقرانه‭ ‬من‭ ‬الفتية‭ ‬العاديين،‭ ‬إذ‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬يوم‭ ‬اعتقاله‭. ‬وقال‭ ‬الزغل‭ ‬إن‭ ‬مدرسته‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنتظر‭ ‬تصريح‭ ‬إسرائيل‭ ‬له‭ ‬بالحضور‭. ‬وأضاف‭ ‬الزغل‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬عندما‭ ‬غادر‭ ‬منزله‭ ‬لشراء‭ ‬الخبز،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬استيقاظه‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬مقيدا‭ ‬في‭ ‬سرير‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬وكان‭ ‬مصابا‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬والحوض‭ ‬ومن‭ ‬حوله‭ ‬شرطيان‭.‬

واتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الزغل‭ ‬بإلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬حارقة،‭ ‬وهي‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬ينفيها‭. ‬وقالت‭ ‬والدته‭ ‬نجاح‭ ‬إنه‭ ‬أصيب‭ ‬برصاص‭ ‬رجل‭ ‬كان‭ ‬يحرس‭ ‬مستوطنة‭ ‬يهودية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ليلة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الزغل‭ ‬إن‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬فتى‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬اسمه‭ ‬وأصابوه‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شعروا‭ ‬أن‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬خطر‭. ‬

وباعتباره‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬القدس،‭ ‬فقد‭ ‬نظرت‭ ‬محكمة‭ ‬مدنية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الزغل‭. ‬وأمر‭ ‬القاضي‭ ‬بوضعه‭ ‬تحت‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬خارج‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬فيه،‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬محاكمته‭. ‬وقال‭ ‬الزغل‭ ‬إنه‭ ‬قفز‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬يوم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭. ‬لكن‭ ‬والدته‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬أجواء‭ ‬الاحتفال‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬المنزل‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬لعلاج‭ ‬ضرر‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أفرجت‭ ‬عنهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬كان‭ ‬الزغل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬104‭ ‬أطفال‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما‭. ‬وأطلقت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سراح‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والأجانب‭ ‬اختطفوا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأظهرت‭ ‬سجلات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬التبادل‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬إليهم‭. ‬

وقالت‭ ‬الحركة‭ ‬العالمية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭-‬فرع‭ ‬فلسطين‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬احتجز‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬معظمهم‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الفتية‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬عاما،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭. ‬وقالت‭ ‬ميراندا‭ ‬كليلاند،‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬يتجه‭ ‬إليه‭ ‬طفل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬يوجد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لممارسة‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حياته‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تحتجز‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬شنوا‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مواطنيها‭ ‬أو‭ ‬التخطيط‭ ‬لمهاجمتهم‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬وكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬القاصرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والجنائية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬يخضع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬والإسرائيليون‭ ‬لنظم‭ ‬قانونية‭ ‬مختلفة‭. ‬ويحاكم‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬ومنهم‭ ‬القُصّر،‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬عسكرية‭. ‬

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬إفادات‭ ‬خطية‭ ‬جُمعت‭ ‬من‭ ‬766‭ ‬طفلا‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2022،‭ ‬وجدت‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬59‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬اختطفوا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنود‭ ‬ليلا‭. ‬وتعرض‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬لعنف‭ ‬جسدي،‭ ‬فيما‭ ‬استُجوب‭ ‬97‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم‭ ‬دون‭ ‬حضور‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬أو‭ ‬محام‭. ‬وقالت‭ ‬كليلاند‭ ‬إن‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬يوضع‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المحاكمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المحامين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬تسوية‭ ‬للأطفال‭ ‬لأن‭ ‬نسبة‭ ‬إدانتهم‭ ‬تتجاوز‭ ‬95‭ ‬بالمائة‭. ‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سماح‭ ‬جبر،‭ ‬وهي‭ ‬طبيبة‭ ‬نفسية‭ ‬ترأس‭ ‬وحدة‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬للفتيان‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬هو‭ ‬أنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬احتجازهم‭ ‬مجددا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بالفعل‭ ‬للعديد‭ ‬منهم‭. ‬

وقال‭ ‬الزغل‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اعتقلته‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬وأن‭ ‬الجنود‭ ‬ضربوه‭ ‬حينها‭ ‬ببنادقهم‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬ابن‭ ‬عمه‭ ‬في‭ ‬أريحا‭. ‬وقال‭ ‬إنهم‭ ‬اتهموه‭ ‬برشق‭ ‬الحجارة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭. ‬وقالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الضمير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لرعاية‭ ‬الأسير‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬إلقاء‭ ‬الحجارة‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬التهم‭ ‬شيوعا‭ ‬بحق‭ ‬القاصرين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭.‬