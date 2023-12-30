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وضع إنساني كارثي في غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثالث عشر

12/30/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬يواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانه‭ ‬المدمّر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬منهكين‮»‬‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬العدوان‭ ‬أسبوعه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تلوح‭ ‬أيّ‭ ‬بوادر‭ ‬حل‭.‬

واستهدفت‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬كان‭ ‬السكان،‭ ‬وبينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‭ ‬للاحتماء‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الوحشي‭ ‬المتواصل‭.‬

وأكد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬على‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬والثمانين‭ ‬للعدوان،‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬القصف‭ ‬والمعارك‭ ‬رغم‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬الفادحة‭ ‬والمتزايدة‭ ‬والدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬لؤي‭ ‬أبو‭ ‬خاطر‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬نزحت‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬مؤقت‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬رفح‭: ‬‮«‬كفانا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭! ‬نحن‭ ‬منهكون‭ ‬تماما‭. ‬ننزح‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬وسط‭ ‬البرد‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬الدولية‭ ‬المتنامية‭. ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬ضارية‮»‬‭ ‬وغارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خلفت‭ ‬21672‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬استشهاد‭ ‬165‭ ‬شخصاً‭ ‬وإصابة‭ ‬250‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنّ‭ ‬56165‭ ‬شخصاً‭ ‬جرحوا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتنفذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمرة‭ ‬وباشرت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬متوعدة‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬اضطر‭ ‬85 % ‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يواجهون‭ ‬وضعًا‭ ‬إنسانيًا‭ ‬كارثيًا‭. ‬

وجدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬الجمعة‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬المتزايد‭ ‬لانتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭. ‬

قال‭ ‬أحمد‭ ‬الباز‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬نزح‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭: ‬‮«‬2023‭ ‬هي‭ ‬أسوأ‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬كانت‭ ‬سنة‭ ‬دمار‭ ‬وخراب‭. ‬عشنا‭ ‬مأساة‭ ‬لم‭ ‬يعرفها‭ ‬حتى‭ ‬أجدادنا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬رامي‭ ‬العايدي‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الزوايدة‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬انتشل‭ ‬رجال‭ ‬الإسعاف‭ ‬جثث‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬من‭ ‬عائلة‭ ‬مسالمة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬منزلين‭ ‬مجاورين‭. ‬

وأثناء‭ ‬تشييع‭ ‬الصحفي‭ ‬جبر‭ ‬أبو‭ ‬هدروس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬هاجم‭ ‬زميله‭ ‬إصلاح‭ ‬المدهون‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬نستشهد‭ ‬لأنّ‭ ‬الاحتلال‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يحترم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ويواصل‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‮»‬‭.‬

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