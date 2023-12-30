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المقرر إقامته فـي المنامة..((بابكو إنرجيز)) شريكا استراتيجيا لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة

12/30/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬شريكاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ - ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬المنامة‭. ‬

وسيشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والقرار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬والاستدامة‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بهدف‭ ‬الترويج‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ - ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬شراكة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬لتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المجموعة‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬باعتبارها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبني‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتضطلع‭ ‬بدور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭. ‬

وسيشارك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬صانع‭ ‬قرار‭ ‬وخبير‭ ‬استدامة،‭ ‬وسيحظى‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والتمويل‭ ‬الكبير‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬لمقابلة‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬حرص‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قضايا‭ ‬التنمية‭ ‬والاستدامة‭ ‬بمختلف‭ ‬عناوينها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الالتزام‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المستدامة‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصا‭ ‬حقيقية‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهميتها‭ ‬وضرورة‭ ‬إجراءات‭ ‬فعالة‭ ‬لتحقيقها‭. ‬

بدورها،‭ ‬أضافت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس،‭ ‬المنظم‭ ‬والمؤسس‭ ‬للمنتدى‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالترحيب‭ ‬ببابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬كشريك‭ ‬للمنتدى‭ ‬بالنسخة‭ ‬الثانية‭. ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬المجموعة‭ ‬لجهودنا‭ ‬لا‭ ‬يقدّر‭ ‬بثمن،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالتحول‭ ‬الى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والذي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬الى‭ ‬إبراز‭ ‬معارف‭ ‬وتجارب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مركزها‭ ‬الفريد‭ ‬كرائدة‭ ‬تزويد‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬وتسريع‭ ‬خطى‭ ‬تحولهم‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‮»‬‭. ‬

ويدعم‭ ‬المنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الملتزمين‭ ‬بدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭: ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭: ‬ ABC ‭ ‬بنك‭ ‬وشركة‭ ‬انفراكورب‭. ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭: ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭). ‬شركاء‭ ‬المنتدى‭: ‬شركة‭ ‬‮«‬اي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه،‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الناقل‭ ‬الرسمي‭: ‬طيران‭ ‬الخليج‭. ‬الشركاء‭ ‬الإعلاميين‭: ‬ BFT ‭ ‬ Media ،‭ ‬اقتصاد‭ ‬الشرق‭ ‬مع‭ ‬بلومبيرغ،‭ ‬و«أو‭ ‬جي‭ ‬إن‮»‬‭.‬

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