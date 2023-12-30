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مواطنون انتقدوا الزيادة غير المبررةبالتزامن مع رأس السنة الميلادية... ارتفاع أسعار حجوزات المطاعم

12/30/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ ‭ ‬محمد‭ ‬سرحان

بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المسبقة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بها،‭ ‬اشتكى‭ ‬مستهلكون‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الحجوزات‭ ‬للمطاعم‭ ‬بشكل‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬مقارنة‭ ‬بسائر‭ ‬الأيام،‭ ‬وأثار‭ ‬ذلك‭ ‬جدلا‭ ‬بسبب‭ ‬غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬المفاجئ‭ ‬وغير‭ ‬المبرر‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفهم‭. ‬وتحدث‭ ‬المواطنون‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬حجوزات‭ ‬المطاعم‭ ‬بشكل‭ ‬يفوق‭ ‬السعر‭ ‬الأساسي‭ ‬لها،‭ ‬وطرحوا‭ ‬أمثلة‭ ‬عن‭ ‬تفاوت‭ ‬الأسعار‭.‬

أسعار‭ ‬مقبولة‭ ‬نسبيا

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬غنية‭ ‬الدرازي،‭ ‬خبير‭ ‬مصرفي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجوزات‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الحالية‭ ‬والحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬سفر‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬المغتربين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬والتي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬احتفالات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬وتفضيل‭ ‬قضاء‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬الفنادق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬المجاورة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬عزوف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجوزات‭ ‬المطاعم‭ ‬وحفلات‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬إذ‭ ‬مازالت‭ ‬أسعار‭ ‬الحفلات‭ ‬والمطاعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقبولة‭ ‬نسبيا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أسعار‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‮»‬‭.‬

المحافظة‭ ‬على‭ ‬السعر

ويقول‭ ‬حسين‭ ‬أحمد،‭ ‬شيف‭ ‬تنفيذي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬المطعم‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬للزبائن‭ ‬مثل‭: ‬طرحها‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬وبأسعار‭ ‬مخفضة‮»‬‭. ‬وذكر‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬أسعارها‭ ‬بسبب‭ ‬استضافتها‭ ‬لبعض‭ ‬الفنانين‭ ‬أو‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‮»‬‭. ‬ويشاطر‭ ‬عدنان‭ ‬هاشم،‭ ‬صاحب‭ ‬مطعم‭ ‬قدورة‭ ‬الشيف‭ ‬أحمد‭ ‬الرأي‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬أسعارها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬بسبب‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬ومحاولة‭ ‬تغطية‭ ‬الكلفة‭ ‬المادية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬قدورة‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أسعارنا‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭ ‬وخلال‭ ‬المناسبات‭ ‬ونرحب‭ ‬بجميع‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‮»‬‭.‬

زيادة‭ ‬غير‭ ‬مبررة

وتحرص‭ ‬المواطنة‭ ‬سارة‭ ‬هاني‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬برفقة‭ ‬العائلة‭ ‬أو‭ ‬الأصدقاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬كعاتنا‭ ‬السنوية،‭ ‬نقوم‭ ‬بالحجز‭ ‬المسبق‭ ‬للاحتفال‭ ‬بليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬نشهد

زيادة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬الحجز،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إلزامنا‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬معين‭ ‬لكل‭ ‬فرد،‭ ‬مما‭ ‬يجبرنا‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الأطعمة‭ ‬بكميات‭ ‬دون‭ ‬حاجتنا‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬سارة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬أسعارا‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬أطماع‭ ‬أصحاب‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭.‬

وتذكر‭ ‬سارة‭ ‬أن‭ ‬المطاعم‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تحييها‭ ‬بعض‭ ‬الجهات،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ترفع‭ ‬أسعارها‭ ‬بحكم‭ ‬وجودها‭ ‬قرب‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬اعتبرت‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬الزيادة‭ ‬مناسبة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وفعاليات‭ ‬مصاحبة‭ ‬لهذه‭ ‬الليلة‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬تقوم‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬بتحديث‭ ‬قوائم‭ ‬أطعمتها‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناسبات‭ ‬مما‭ ‬يستغرق‭ ‬منها‭ ‬ذلك‭ ‬بضع‭ ‬الوقت‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬الكلفة،‭ ‬فبالطبع‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬تقديم‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقدميها‭ ‬لبعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬استضافة‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬ستدفع‭ ‬لها‭ ‬مبالغ‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬سيقدمونها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬وترفع‭ ‬من‭ ‬أسعارها‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

ويوافق‭ ‬بدر‭ ‬الصباغ‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬الرأي‭ ‬ذاته‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬ترفع‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬أسعارها‭ ‬نسبيا‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬بسبب‭ ‬الخدمات‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬ومحاولتها‭ ‬لتقليص‭ ‬عدد‭ ‬الزبائن‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬ولرفع‭ ‬دخلها‭ ‬أيضا‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬محلها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مطاعم‭ ‬أخرى‭ ‬تفرع‭ ‬أسعارها‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬تقدمها‮»‬‭.‬

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