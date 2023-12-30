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مناقصة لإسناد خدمات مكافحة الحشرات والقوارض للقطاع الخاص

12/30/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لإسناد‭ ‬خدمات‭ ‬مكافحة‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتطلب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مكافحة‭ ‬نواقل‭ ‬المرض‭ ‬والحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الوقائية‭ ‬المقدمة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ومدة‭ ‬المشروع‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬ويكون‭ ‬مقدم‭ ‬العرض‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬المكافحة‭ ‬المجدول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬التكاثر‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الطور‭ ‬البالغ،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬غير‭ ‬المجدولة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬والشكاوى‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والرد‭ ‬عليها‭ ‬بالمكافحة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مكافحة‭ ‬نواقل‭ ‬المرض‭ ‬والحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭
‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬توفير‭ ‬واستخدام‭ ‬المواد‭ ‬والمبيدات‭ ‬المناسبة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬المطابقة‭ ‬للمعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والمعتمدة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مناقصة‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أشهر،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المدنية‭ ‬والإنشائية‭ ‬مثل‭ ‬الصباغة

‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وصيانة‭ ‬التشققات‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأسقف‭ ‬والأرضيات‭ ‬وإصلاح‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬الأبواب‭ ‬والنوافذ‭ ‬وتجديد‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الميكانيكية‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬واستبدال‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬والأعمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬مثل‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬غرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستبدال‭ ‬لوحات‭ ‬التوزيع‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمصابيح‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتسعى‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬للموردين،‭ ‬لتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬مواصفات‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العروض،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬قراءة‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬بعناية‭ ‬ويجب‭ ‬تلبية‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬بوضوح‭.‬

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