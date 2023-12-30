مناقصة لإسناد خدمات مكافحة الحشرات والقوارض للقطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس:
طرحت وزارة الصحة في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإبرام اتفاقية مدتها 3 سنوات لإسناد خدمات مكافحة الحشرات والقوارض للقطاع الخاص، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 14 يناير القادم، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتطلب وزارة الصحة طرح مناقصة الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مكافحة نواقل المرض والحشرات والقوارض لتحسين جودة الخدمات الوقائية المقدمة وخلق فرص المنافسة بين مقدمي الخدمة في القطاع الخاص. ومدة المشروع ثلاث سنوات، ويكون مقدم العرض مسؤولاً عن تنفيذ برنامج المكافحة المجدول عن طريق الحد من مصادر التكاثر والسيطرة على الطور البالغ، كما يجب على مقدم العطاء أن يكون مسؤولاً عن تلقي الطلبات غير المجدولة من إدارة الصحة العامة إذا لزم الأمر، والشكاوى من الأفراد والجهات الحكومية والرد عليها بالمكافحة في الوقت المحدد، ويجب على مقدم العطاء تقديم خدمات مكافحة نواقل المرض والحشرات والقوارض في جميع مناطق مملكة البحرين، بالإضافة إلى أنه
يجب على مقدم العطاء توفير واستخدام المواد والمبيدات المناسبة لمكافحة الحشرات والقوارض المطابقة للمعايير والمواصفات المطلوبة والمعتمدة.
كما طرحت وزارة الأشغال مناقصة لأعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الرفاع الإعدادية للبنين مدة 7 أشهر، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 24 يناير القادم، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية مثل الصباغة
الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وإصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ وتجديد دورات المياه. بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية مثل تطوير شبكات المياه واستبدال خزانات المياه والأعمال الكهربائية مثل إعادة تأهيل غرفة الكهرباء واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها من الأعمال.
كما طرحت شركة بابكو للتكرير مناقصة لإبرام اتفاقية توريد القوى العاملة لإدارة المشتريات في شركة بابكو للتكرير مدة 3 سنوات، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة حتى تاريخ 24 يناير القادم، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتسعى بابكو للتكرير من خلال طلب تقديم العروض للحصول على عروض للموردين، لتوريد القوى العاملة لإدارة المشتريات في شركة بابكو للتكرير، حيث قدمت مواصفات الخدمة في تقديم العروض، لذلك يجب قراءة طلب تقديم العروض بعناية ويجب تلبية جميع المتطلبات بوضوح.
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