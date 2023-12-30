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لجنة مدينة حمد بتجمع الوحدة الوطنية تحتفل باليوم الوطني ويوم المرأة البحرينية

12/30/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬لجنة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بتجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬ويوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬المهندس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحويحي‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬وعلي‭ ‬حمود‭ ‬الفرج‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بالتجمع‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابقين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬وقيادات‭ ‬ورموز‭ ‬المجتمع‭.‬

وشهد‭ ‬الاحتفال‭ ‬تكريماً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬رائدات‭ ‬العمل‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وألقى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬كلمة‭ ‬حيا‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬وخاصة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عشت‭ ‬فترات‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬رأيت‭ ‬فيها‭ ‬عطاء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وأراكن‭ ‬الآن‭ ‬ثمرات‭ ‬لتلك‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬رأيت‭ ‬فيها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬مقام‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬البيت‭ ‬حين‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬الغوص‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬آل‭ ‬محمود‭: ‬‮«‬شهدت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزمان‭ ‬النساء‭ ‬وهن‭ ‬يمشين‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬الحد‭ ‬يصطدن‭ ‬الأسماك‭ ‬ويعملن‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬دخل‭ ‬البيت‭ ‬والأسرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأعمال‭ ‬المختلفة‭ ‬ولذلك‭ ‬تجيش‭ ‬نفسي‭ ‬احتراماً‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬فشكراً‭ ‬لها‭ ‬وشكراً‭ ‬لكل‭ ‬نساء‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وقدمت‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالتجمع‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬جيهان‭ ‬الوخيان‭ ‬كلمة‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬ويوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقالت‭ ‬الوخيان‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تزدان‭ ‬فيها‭ ‬مملكتنا‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬فرحاً‭ ‬وابتهاجاً‭ ‬بيومنا‭ ‬الوطني‭ ‬تزدان‭ ‬قلوبنا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بمشاعر‭ ‬الوفاء‭ ‬لأهل‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬المكرمات‭ ‬من‭ ‬رائدات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬جيهان‭: ‬‮«‬نكرم‭ ‬اليوم‭ ‬رائدات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬عرفاناً‭ ‬بدورهن‭ ‬البارز‭ ‬وإنجازاتهن‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الثقافي‭ ‬أو‭ ‬الخيري‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬وفكر‭ ‬التجمع‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬معاني‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمبادرات‭ ‬المختلفة‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬عطاء‭ ‬من‭ ‬يبذل‭ ‬ويعطي‭ ‬للبحرين‭ ‬حباً‭ ‬ووفاءً‭ ‬واخلاصاً‭ ‬لها‭ ‬وحرصاً‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬

وقالت‭ ‬ستظل‭ ‬أبواب‭ ‬التجمع‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكل‭ ‬صاحب‭ ‬جهد‭ ‬وفكر‭ ‬وعطاء‭ ‬خالص‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬ويعلي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬وشأن‭ ‬شعبها‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬السامية‭ ‬والراقية‭ ‬بين‭ ‬الأوطان‭ ‬والشعوب‭. ‬وأضافت‭ ‬سنواصل‭ ‬حضورنا‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناسبات‭ ‬ومع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬نحمل‭ ‬الهم‭ ‬ونسعى‭ ‬لرفعة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وجعلها‭ ‬نموذجاً‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وشعلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬التحية‭ ‬والتهنئة‭ ‬لشريكاتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الاحتفالي‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬ونحن‭ ‬نفتتح‭ ‬معرض‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬لتكتمل‭ ‬به‭ ‬لوحة‭ ‬الوفاء‭ ‬لأهل‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭.‬

وقدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬محمد‭ ‬عبيد‭ ‬كلمة‭ ‬باسم‭ ‬المكرمات‭ ‬وقالت‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬حمامة‭ ‬سلام‭ ‬فجناحاها‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬هي‭ ‬حمامة‭ ‬عطاء‭ ‬فجناحاها‭ ‬العلم‭ ‬النافع‭ ‬والعمل‭ ‬الصالح‭ ‬وتكريمها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬هي‭ ‬بصمة‭ ‬اعتزاز‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬امتنان‭ ‬نشكر‭ ‬عليها‭ ‬لجنة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بتجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬عليها‭.‬

وكرم‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬رائدات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬سهى‭ ‬الغوزي‭ ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬محمد‭ ‬عبيد‭ ‬وعائشة‭ ‬خليفة‭ ‬بوحمود‭ ‬وعائشة‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وعائشة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الصباغ‭ ‬وفايزة‭ ‬أحمد‭ ‬الرويعي‭ ‬وأمل‭ ‬سعد‭ ‬سلطان‭.‬

كما‭ ‬كرمت‭ ‬لجنة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬شركاء‭ ‬نجاح‭ ‬احتفالية‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬ويوم‭ ‬المرأة‭ ‬الشاعرة‭ ‬زهرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬رحيمي‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الصغير‭ ‬وموسى‭ ‬عمر‭ ‬الطارقي‭ ‬عريف‭ ‬الحفل‭.‬

وقام‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬المهندس‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحويحي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬بافتتاح‭ ‬معرض‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬بصالة‭ ‬كانو‭ ‬بالدوار‭ ‬الثاني‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

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