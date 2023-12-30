لجنة مدينة حمد بتجمع الوحدة الوطنية تحتفل باليوم الوطني ويوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت لجنة مدينة حمد بتجمع الوحدة الوطنية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني البحريني ويوم المرأة البحرينية بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي ورئيس الهيئة المركزية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة وعلي حمود الفرج رئيس لجنة مدينة حمد بالتجمع وعدد من أعضاء الهيئة المركزية وأعضاء مجلس النواب السابقين وأصحاب المجالس الأهلية وقيادات ورموز المجتمع.
وشهد الاحتفال تكريماً لمجموعة من أبرز رائدات العمل بمدينة حمد، وألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود رئيس الهيئة المركزية كلمة حيا فيها جميع النساء وخاصة المرأة البحرينية وقال: «لقد عشت فترات في حياتي رأيت فيها عطاء المرأة البحرينية وأراكن الآن ثمرات لتلك الفترات الزمنية السابقة والتي رأيت فيها المرأة البحرينية تقوم مقام الرجل في مهمة البيت حين يذهب إلى الغوص».
وقال آل محمود: «شهدت في ذلك الزمان النساء وهن يمشين على ساحل الحد يصطدن الأسماك ويعملن على زيادة دخل البيت والأسرة من خلال الأعمال المختلفة ولذلك تجيش نفسي احتراماً للمرأة البحرينية فشكراً لها وشكراً لكل نساء البحرين».
وقدمت أمين سر اللجنة التنفيذية بالتجمع وعضو لجنة مدينة حمد جيهان الوخيان كلمة رفعت فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني البحريني ويوم المرأة البحرينية.
وقالت الوخيان: «في هذه الأيام التي تزدان فيها مملكتنا باللونين الأحمر والأبيض فرحاً وابتهاجاً بيومنا الوطني تزدان قلوبنا في مدينة حمد بمشاعر الوفاء لأهل العطاء من المكرمات من رائدات العمل الوطني بمدينة حمد بمناسبة يوم المرأة البحرينية».
وقالت جيهان: «نكرم اليوم رائدات العمل الوطني بمدينة حمد عرفاناً بدورهن البارز وإنجازاتهن المشهودة في مجالات العمل الوطني المختلفة في مدينة حمد سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الخيري».
وأكدت أن هذا هو نهج وفكر التجمع المبني على ترجمة معاني الوحدة الوطنية من خلال الأنشطة والمبادرات المختلفة لتشجيع وتحفيز عطاء من يبذل ويعطي للبحرين حباً ووفاءً واخلاصاً لها وحرصاً على مصلحة الوطن والمواطن.
وقالت ستظل أبواب التجمع مفتوحة لكل صاحب جهد وفكر وعطاء خالص يرفع اسم البحرين ويعلي من شأنها وشأن شعبها ويعزز من مكانتها السامية والراقية بين الأوطان والشعوب. وأضافت سنواصل حضورنا الدائم في جميع المناسبات ومع أهلنا في مدينة حمد نحمل الهم ونسعى لرفعة هذه المنطقة وجعلها نموذجاً للوحدة الوطنية وشعلة من العمل الوطني ولا ننسى التحية والتهنئة لشريكاتنا في هذا اليوم الاحتفالي من الأسر المنتجة بمدينة حمد ونحن نفتتح معرض الأسر المنتجة لتكتمل به لوحة الوفاء لأهل البذل والعطاء.
وقدمت الدكتورة أمل محمد عبيد كلمة باسم المكرمات وقالت إذا كان المجتمع البحريني حمامة سلام فجناحاها المرأة والرجل وإذا كانت المرأة هي حمامة عطاء فجناحاها العلم النافع والعمل الصالح وتكريمها في هذه المحافل هي بصمة اعتزاز إنها لحظة امتنان نشكر عليها لجنة مدينة حمد بتجمع الوحدة الوطنية عليها.
وكرم رئيس التجمع ورئيس الهيئة المركزية رائدات العمل الوطني بمدينة حمد، سهى الغوزي والدكتورة أمل محمد عبيد وعائشة خليفة بوحمود وعائشة أحمد الدوسري وعائشة إبراهيم الصباغ وفايزة أحمد الرويعي وأمل سعد سلطان.
كما كرمت لجنة مدينة حمد شركاء نجاح احتفالية اليوم الوطني ويوم المرأة الشاعرة زهرة إبراهيم رحيمي والدكتور محمد بن محمد الصغير وموسى عمر الطارقي عريف الحفل.
وقام رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي في ختام الحفل بافتتاح معرض الأسر المنتجة بمدينة حمد بصالة كانو بالدوار الثاني مدينة حمد.
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