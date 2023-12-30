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أمطار متفرقة على مناطق البحرين

12/30/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تساقط‭ ‬أمطار‭ ‬خفيفة‭ ‬متفرقة‭ ‬على‭ ‬المملكة،‭ ‬وسجلت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أمطارا‭ ‬متوسطة‭ ‬الشدة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭.‬

وأوضح‭ ‬رادار‭ ‬الطقس‭ ‬اقتراب‭ ‬سحب‭ ‬ممطرة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الغرب،‭ ‬وتأثر‭ ‬المملكة‭ ‬بأمطار‭ ‬خفيفة‭ ‬ومتفرقة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متوسطة‭ ‬الشدة‭ ‬أحيانا‭.‬

ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬سائقي‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬أثناء‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالسرعة‭ ‬المحددة‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬مسافة‭ ‬أمان،‭ ‬وعدم‭ ‬الانشغال‭ ‬بغير‭ ‬الطريق‭.‬

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