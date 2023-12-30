أمطار متفرقة على مناطق البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهدت مناطق متفرقة في البحرين تساقط أمطار خفيفة متفرقة على المملكة، وسجلت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أمطارا متوسطة الشدة في بعض المناطق.
وأوضح رادار الطقس اقتراب سحب ممطرة من جهة الغرب، وتأثر المملكة بأمطار خفيفة ومتفرقة قد تكون متوسطة الشدة أحيانا.
ودعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تساقط الأمطار، والالتزام بالسرعة المحددة مع ترك مسافة أمان، وعدم الانشغال بغير الطريق.
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