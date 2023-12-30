بلدي الشمالية يطالب بإعادة النظر في رفع الرسوم البلدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
طالب عضو مجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري بإعادة النظر في زيادة رسوم إجازة البناء واصفا إياها بالأعباء الإضافية التي ترهق جيوب المواطنين.
وتقدم باعتراضه على رفع تسعيرة الرسوم البلدية إلى 250 فلسا للمتر المربع رغبة في مطالب المواطنين وامتثالا لأغلب أعضاء المجالس البلدية المطالبين بالرفض واعتماد الرسوم السابقة ضمن الإجراءات البلدية المعمول بها مشيرا إلى أن أحد المواطنين في دائرته فوجئ بتعطل النظام عند الدخول عليه لإنهاء الإجراءات المعتادة في البناء وعند مراجعته عن تعطل النظام أخبروه بأن السبب يرجع إلى العمل على ضبط النظام بالرسوم الجديدة.
وأوضح أن تطبيق زيادة الرسوم البلدية سيزيد في الضغط المالي على الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون الصعوبة في تلبية الزيادة بسبب التكاليف المتضخمة مما يؤثر في قدرتهم تجاه الاحتياجات الأساسية الأخرى بسبب هذه الرسوم الإضافية.
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