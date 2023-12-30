بلدي الشمالية يطالب بإعادة النظر في رفع الرسوم البلدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

طالب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬إجازة‭ ‬البناء‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بالأعباء‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬ترهق‭ ‬جيوب‭ ‬المواطنين‭.‬

وتقدم‭ ‬باعتراضه‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬تسعيرة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬فلسا‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬مطالب‭ ‬المواطنين‭ ‬وامتثالا‭ ‬لأغلب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬المطالبين‭ ‬بالرفض‭ ‬واعتماد‭ ‬الرسوم‭ ‬السابقة‭ ‬ضمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬البلدية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬فوجئ‭ ‬بتعطل‭ ‬النظام‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬عليه‭ ‬لإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬وعند‭ ‬مراجعته‭ ‬عن‭ ‬تعطل‭ ‬النظام‭ ‬أخبروه‭ ‬بأن‭ ‬السبب‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النظام‭ ‬بالرسوم‭ ‬الجديدة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬وخاصة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬الذين‭ ‬يجدون‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الزيادة‭ ‬بسبب‭ ‬التكاليف‭ ‬المتضخمة‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬قدرتهم‭ ‬تجاه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬الأخرى‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬الإضافية‭.‬