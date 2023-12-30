مركز عبد الرحمن كانو يحتفي بتخريج 3 طلاب ختموا القرآن الكريم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور القاضي عيسى بن سامي المناعي وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية وحضور فضيلة الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى، ولفيف من السادة النواب والوجهاء والمشايخ وأولياء أمور الطلاب والطلاب، أقام مركز عبد الرحمن بن جاسم كانو لتعليم القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مساء الأربعاء الماضي 27 ديسمبر 2023، الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتميزين وتكريم الفائزين في مسابقة عبد الواحد أجور القرآنية 15.
حيث أقيم الحفل في جامع المغفور له بإذن الله تعالى عبدالرحمن بن جاسم كانو والذي أسس على نفقة عائلة كانو الكرام، ويضم الجامع مركز عبدالرحمن جاسم كانو التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو أحد فروع مركز عبدالرحمن أجور، والمتميز في مخرجاته من الطلاب الحفظة والذي يحوي على البرامج والأنشطة القرآنية والتربوية المتنوعة.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب إبراهيم عماد العليان، ثم قام الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بأهمية تعلم وتعليم القرآن الكريم للنشء وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم مراكز التحفيظ وحفّاظه في كافة المجالات والأصعدة، وإن اهتمام ودعم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمراكز التحفيظ قد بدأ من أكثر 40 عاماً، حتى أثمر هذا الاهتمام بتخريج الحفظة والمجودين بالمئات ولله الحمد، كما أثنى على جهود نبيل أجور في دعم مركز عبد الرحمن أجور لتحفيظ القرآن الكريم، ولا يزال متصلا منذ اكثر من 25 عاماً في خدمة القرآن الكريم، حتى أصبح للمركز 4 فروع تابعة له نظراً إلى ازدياد أعداد الطلاب والمدرسين.
ثم تم عرض فلم عن مسيرة بعض الحفاظ بمركز عبد الرحمن بن جاسم كانو تحت اسم (منارة) يحكي فيه الطلاب تجربتهم الفريدة في حفظ القرآن الكريم بالمركز، ثم تم عرض فقرة طلابية منوعة من طلاب مركز عبدالرحمن بن جاسم كانو، بعدها قام فضيلة الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى بتكريم الطلاب الثلاثة الخاتمين للقرآن الكريم واهدائهم جائزة مع بشت لكل حافظ للقرآن.
ثم تناوب وكيل الوزارة القاضي عيسى القاضي بتكريم الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم في الدورة المكثفة التي أقامها المركز في عطلة الصيف الماضية. بعدها قام نبيل أجور بتكريم الفائزين والمحكمين في جائزة عبد الواحد أجور القرآنية في دورتها الخامسة عشر.
ثم قام الدكتور محمد العتيبي الممثل عن مركز نبراس لحفظ السنة النبوية التابع لجمعية إنسان الخيرية بدولة الكويت الشقيقة بتكريم الطلاب المشاركين في البرنامج المشترك في حفظ الأحاديث الشريفة للطلاب الناشئة بالمركز
وفي الفقرة الختامية للحفل قام الشيخ الدكتور صهيب شريف رئيس مركز عبد الرحمن أجور بإهداء درع تذكاري لوكيل الوزارة القاضي عيسى المناعي على تشريفه الحفل السنوي للمركز، كما تمّ إهداء درع تذكاري لفضيلة الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى قام بتسليمه سعادة وكيل الوزارة القاضي عيسى المناعي، ودرع تذكاري آخر للسيد نبيل بن عبد الرحمن أجور على دعمه اللامحدود للمركز.
وأثنى الشيخ الدكتور صهيب شريف رئيس مركز عبد الرحمن أجور لتحفيظ القرآن الكريم على دعم ومتابعة عائلة أجور الكرام متمثلة في السيد نبيل أجور، حيث إن الذي شهدناه من نتاج
عمل قرآني متميز في مدينة حمد لأكثر من 25 سنة
في مركز عبدالرحمن أجور، يعود الفضل بعد الله تعالى لعائلة أجور الكرام، والذين كانو دائماً مساندين ومسخرين كل جهودهم في دعم تعليم القرآن الكريم وعلومه، وتخرّج الكثير من حفظة القرآن الكريم من مركز عبدالرحمن أجور حتى أصبحوا أئمةّ ومعلمين ودعاة للخير، فجزاهم الله خيراً.
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