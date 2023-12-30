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مركز عبد الرحمن كانو يحتفي بتخريج 3 طلاب ختموا القرآن الكريم

12/30/2023 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سامي‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للعدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬النواب‭ ‬والوجهاء‭ ‬والمشايخ‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلاب‭ ‬والطلاب،‭ ‬أقام‭ ‬مركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتميزين‭ ‬وتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬أجور‭ ‬القرآنية‭ ‬15‭.‬

حيث‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬والذي‭ ‬أسس‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬الكرام،‭ ‬ويضم‭ ‬الجامع‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور،‭ ‬والمتميز‭ ‬في‭ ‬مخرجاته‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الحفظة‭ ‬والذي‭ ‬يحوي‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬القرآنية‭ ‬والتربوية‭ ‬المتنوعة‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬للطالب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عماد‭ ‬العليان،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بأهمية‭ ‬تعلم‭ ‬وتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬للنشء‭ ‬وحرص‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مراكز‭ ‬التحفيظ‭ ‬وحفّاظه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والأصعدة،‭ ‬وإن‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬لمراكز‭ ‬التحفيظ‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬حتى‭ ‬أثمر‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتخريج‭ ‬الحفظة‭ ‬والمجودين‭ ‬بالمئات‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أجور‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬متصلا‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬للمركز‭ ‬4‭ ‬فروع‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ازدياد‭ ‬أعداد‭ ‬الطلاب‭ ‬والمدرسين‭.‬

ثم‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فلم‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬بعض‭ ‬الحفاظ‭ ‬بمركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ (‬منارة‭) ‬يحكي‭ ‬فيه‭ ‬الطلاب‭ ‬تجربتهم‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بالمركز،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فقرة‭ ‬طلابية‭ ‬منوعة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬الخاتمين‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬واهدائهم‭ ‬جائزة‭ ‬مع‭ ‬بشت‭ ‬لكل‭ ‬حافظ‭ ‬للقرآن‭.‬

ثم‭ ‬تناوب‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬القاضي‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الصيف‭ ‬الماضية‭. ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬والمحكمين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬أجور‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭.‬

ثم‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي‭ ‬الممثل‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬نبراس‭ ‬لحفظ‭ ‬السنة‭ ‬النبوية‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬إنسان‭ ‬الخيرية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأحاديث‭ ‬الشريفة‭ ‬للطلاب‭ ‬الناشئة‭ ‬بالمركز

وفي‭ ‬الفقرة‭ ‬الختامية‭ ‬للحفل‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬صهيب‭ ‬شريف‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أجور‭ ‬بإهداء‭ ‬درع‭ ‬تذكاري‭ ‬لوكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬تشريفه‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬للمركز،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬إهداء‭ ‬درع‭ ‬تذكاري‭ ‬لفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬قام‭ ‬بتسليمه‭ ‬سعادة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬المناعي،‭ ‬ودرع‭ ‬تذكاري‭ ‬آخر‭ ‬للسيد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أجور‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للمركز‭.‬

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬صهيب‭ ‬شريف‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أجور‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬عائلة‭ ‬أجور‭ ‬الكرام‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬أجور،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬من‭ ‬نتاج‭
‬عمل‭ ‬قرآني‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬سنة‭
‬في‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور،‭ ‬يعود‭ ‬الفضل‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬لعائلة‭ ‬أجور‭ ‬الكرام،‭ ‬والذين‭ ‬كانو‭ ‬دائماً‭ ‬مساندين‭ ‬ومسخرين‭ ‬كل‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه،‭ ‬وتخرّج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أجور‭ ‬حتى‭ ‬أصبحوا‭ ‬أئمةّ‭ ‬ومعلمين‭ ‬ودعاة‭ ‬للخير،‭ ‬فجزاهم‭ ‬الله‭ ‬خيراً‭.‬

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