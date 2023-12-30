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جنوب إفريقيا ترفع دعوى إبادة جماعية على الكيان الصهيوني

12/30/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬طلبا‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تورط‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬إسرائيل‭ ‬المزعومة‭ ‬لالتزاماتها،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والمعاقبة‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الطلب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ووكلاء‭ ‬الدولة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تعليماتها‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬توجيهاتها‭ ‬أو‭ ‬سيطرتها‭ ‬أو‭ ‬نفوذها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكًا‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ‮«‬الانخراط‭ ‬والتورط‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وتخطت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الكونجرس‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬بيع‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬مستخدمة‭ ‬‮«‬صلاحية‭ ‬الطوارئ‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أقر‭ ‬بيع‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬عيار‭ ‬155‭ ‬ملليمترا‭ ‬والمعدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬مراجعة‭ ‬الكونجرس‭.‬

وأضاف‭ ‬البنتاجون‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬حدد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬تستلزم‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الذخيرة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬يعلق‭ ‬شرط‭ ‬مراجعة‭ ‬الكونجرس‭ ‬للصفقة‭.‬

وأشار‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المساعدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقترحة‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬14‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإسرائيل‭ ‬مشروطة‭ ‬بخطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬لتقليل‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وإن‭ ‬مساعدتها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬قوية‭ ‬وجاهزة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬حيويا‭ ‬للمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬



قدمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الجمعة،‭ ‬طلبا‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تورط‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬إسرائيل‭ ‬المزعومة‭ ‬لالتزاماتها،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والمعاقبة‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬للأنباء‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الطلب،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ووكلاء‭ ‬الدولة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تعليماتها‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬توجيهاتها‭ ‬أو‭ ‬سيطرتها‭ ‬أو‭ ‬نفوذها،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكًا‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«الانخراط‭ ‬والتورط‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طلبت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تدابير‭ ‬مؤقتة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬الإضافي‭ ‬الجسيم‭ ‬وغير‭ ‬القابل‭ ‬للإصلاح‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ولضمان‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬ومنعها،‭ ‬والمعاقبة‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

* ماذا‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الدعوى؟

وتضمن‭ ‬طلب‭ ‬الدعوى،‭ ‬الذي‭ ‬رفعته‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬بعض‭ ‬الاستشهادات‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬المسئولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬نيتهم‭ ‬لارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

واقتبس‭ ‬الطلب‭ ‬عن‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز،‭ ‬توعد‭ ‬فيه‭ ‬بـ«العمل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬أكد‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭: ‬‮«‬نضرب‭ ‬أعدائنا‭ ‬بقوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬15‭ ‬أكتوبر،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬أسفرت‭ ‬بالفعل‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2670‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬بينهم‭ ‬724‭ ‬طفلاً،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬‮«‬يفهمون‭ ‬نطاق‭ ‬المهمة‮»‬‭ ‬وهم‭ ‬مستعدون‭ ‬لـ«هزيمة‭ ‬الوحوش‭ ‬المتعطشين‭ ‬للدماء‭ ‬الذين‭ ‬ثاروا‭ ‬ضد‭ (‬إسرائيل‭) ‬لتدميرنا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬زعمه‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬طلب‭ ‬الدعوى‭ ‬وصف‭ ‬نتنياهو،‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬رسمي‭ ‬أمام‭ ‬الكنيست‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الوضع‭ ‬بـ«صراع‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬النور‭ ‬وأبناء‭ ‬الظلام،‭ ‬بين‭ ‬الإنسانية‭ ‬وقانون‭ ‬الغابة‮»‬،‭ ‬وتكراره‭ ‬لهذه‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناسبات،‭ ‬بينها‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬للجنود‭ ‬والضباط‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬النور‭ ‬وأبناء‭ ‬الظلام‭. ‬لن‭ ‬نتوانى‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬حتى‭ ‬يتغلب‭ ‬النور‭ ‬على‭ ‬الظلام،‭ ‬وأن‭ ‬يهزم‭ ‬الخير‭ ‬الشر‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬يهددنا‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬عاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬وحوشاً،‭ ‬وحوشاً‭ ‬قتلوا‭ ‬أطفالاً‭ ‬أمام‭ ‬آبائهم‭... ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬معركة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمجيين،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬معركة‭ ‬التحضر‭ ‬ضد‭ ‬الهمجية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬زعمه‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نقل‭ ‬طلب‭ ‬الدعوى‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتسحاق‭ ‬هرتسوج،‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬المسلحين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬قائلاً‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذين‭ ‬يشكل‭ ‬الأطفال‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أمة‭ ‬بأكملها‭ ‬مسؤولة‭. ‬ليس‭ ‬صحيحاً‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬عن‭ ‬مدنيين‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬علم‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭... ‬وسنقاتل‭ ‬حتى‭ ‬نكسر‭ ‬عمادهم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬مردداً‭ ‬تصريحات‭ ‬لنتنياهو،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبية‭: ‬‮«‬سنقتلع‭ ‬الشر‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خير‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬بأكمله‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬طلب‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬عدة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬كتبوا‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬رسائل‮»‬‭ ‬على‭ ‬القنابل‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إسقاطها‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬الطلب‭ ‬ما‭ ‬أوصى‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بأن‭ ‬تفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حصاراً‭ ‬كاملاً‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬لا‭ ‬كهرباء،‭ ‬لا‭ ‬غذاء،‭ ‬لا‭ ‬مياه،‭ ‬ولا‭ ‬وقود‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مغلق،‭ ‬نقاتل‭ ‬حيوانات‭ ‬بشرية،‭ ‬ونتصرف‭ ‬وفقاً‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أبلغ‭ ‬القوات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تحررت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬القيود‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬غزة‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬سندمر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬يوماً‭ ‬واحداً،‭ ‬سيستغرق‭ ‬أسبوعا‭. ‬ستستغرق‭ ‬أسابيع‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬شهور،‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأماكن‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬كان‭ ‬تتحرك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استجابة‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬أزال‭ ‬كل‭ ‬قيد‮»‬‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ويوم‭ ‬10‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير،‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز،‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لنكون‭ ‬واضحين،‭ ‬عندما‭ ‬نقول‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬تدمير‭ ‬حماس،‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتفلون،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يسلمون‭ ‬الحلوى‭ ‬ ‭ ‬إنهم‭ ‬جميعاً‭ ‬إرهابيون،‭ ‬ويجب‭ ‬تدميرهم‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس،‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬اكتوبر‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تلقوا‭ ‬أوامر‭ ‬بالمغادرة‭ ‬فوراً‭. ‬سنفوز‭. ‬لن‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬قطرة‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬بطارية‭ ‬حتى‭ ‬يغادرون‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة؟‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تشغيل‭ ‬زر‭ ‬كهرباء،‭ ‬ولم‭ ‬يفتح‭ ‬صنبور‭ ‬مياه،‭ ‬ولن‭ ‬تدخل‭ ‬شاحنة‭ ‬وقود‭ ‬حتى‭ ‬يعود‭ ‬المختطفون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬إلى‭ ‬الديار‭. ‬الإنسانية‭ ‬بالإنسانية‭. ‬ولن‭ ‬يعظنا‭ ‬أحد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموترتش،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬لم‭ ‬نشهدها‭ ‬خلال‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭ ‬وإسقاط‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ومطلع‭ ‬نوفمبر،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«التراث‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬عميحاي‭ ‬إلياهو‭: ‬‮«‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وتسويته‭ ‬بالأرض،‭ ‬متعة‭ ‬للعينين‭ ‬ببساطة‭... ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الغد‭. ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬سنسلم‭ ‬الكثير‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬قاتلوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬طردوا‭ ‬من‭ ‬غوش‭ ‬قطيف‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مستوطنة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬سابقاً‭.‬

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