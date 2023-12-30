الجارديان: توقعات بوفاة نصف مليون فلسطيني في غزة خلال عام بالأمراض إذا استمرت الحرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قد يموت ربع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة في غضون عام بسبب تفشي الأمراض الناجمة عن الحرب الحالية وغير المسبوقة هناك، أي إننا نتحدث عن وفاة محتملة لنصف مليون إنسان.
وتسوق البروفيسور ديفي سريدها، وهي رئيس قسم الصحة العامة العالمية في جامعة إدنبرة البريطانية بإسكتلندا، هذا الاحتمال المفزع للغاية - في مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، - وهو الاحتمال الذي يدل على فداحة ثمن الحرب الحالية في القطاع الفلسطيني، والتي تجاوزت كل الحدود وقاربت على يومها التسعين. وتقول الكاتبة إن الحرب الحالية في غزة سجلت العديد من الأرقام القياسية العالمية، وباتت الصراع الأكثر دموية في العالم منذ 30 عامًا، وقد تسبب في أكبر خسارة في الأرواح لموظفي الأمم المتحدة في تاريخ المنظمة.
وتشهد تلك الحرب أسوأ عدد من الهجمات على الإطلاق على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها وقد دمرت المدارس، وتضررت 51% من المرافق التعليمية، ولم يتم احترام القواعد الدولية مثل «اتفاقيات جنيف»، فقد تم استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، وتتعرض منظمات الإغاثة الطبية مثل منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة «إنقاذ الطفولة» للهجوم، وفقدت الكثير من موظفيها.
وتضيف أن الحرب في غزة فتاكة للغاية بشكل خاص بالنسبة إلى الأطفال، ويُقال إنها الصراع الأكثر فتكاً بالأطفال في الآونة الأخيرة، فقد قُتل ما يقرب من 160 طفلاً يومياً في الشهر الماضي وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (قارن هذا بثلاثة أطفال في اليوم في الصراع الأخير في سوريا، واثنين في اليوم في أفغانستان، و0.7 في اليوم في أوكرانيا).
ويبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا بالفعل أكثر من 5300 طفل، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
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