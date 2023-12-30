الجارديان: توقعات بوفاة نصف مليون فلسطيني في غزة خلال عام بالأمراض إذا استمرت الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسوق‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفي‭ ‬سريدها،‭ ‬وهي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إدنبرة‭ ‬البريطانية‭ ‬بإسكتلندا،‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬المفزع‭ ‬للغاية‭ - ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬،‭ - ‬وهو‭ ‬الاحتمال‭ ‬الذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬فداحة‭ ‬ثمن‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭ ‬وقاربت‭ ‬على‭ ‬يومها‭ ‬التسعين‭. ‬وتقول‭ ‬الكاتبة‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬العالمية،‭ ‬وباتت‭ ‬الصراع‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬لموظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنظمة‭.‬

وتشهد‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬أسوأ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها‭ ‬وقد‭ ‬دمرت‭ ‬المدارس،‭ ‬وتضررت‭ ‬51‭% ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التعليمية،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬احترام‭ ‬القواعد‭ ‬الدولية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفيات‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬وتتعرض‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الطبية‭ ‬مثل‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬إنقاذ‭ ‬الطفولة‮»‬‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭.‬

وتضيف‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فتاكة‭ ‬للغاية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال،‭ ‬ويُقال‭ ‬إنها‭ ‬الصراع‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكاً‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فقد‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬طفلاً‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وفقاً‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ (‬قارن‭ ‬هذا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬واثنين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬و0‭.‬7‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭).‬

ويبلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬بالفعل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5300‭ ‬طفل،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭).‬