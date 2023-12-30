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أطباء العقود.. حقوق ضائعة ومستقبل مجهول

12/30/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا علاوات أو بدل مناوبات.. وبعضم بلغ منتصف الثلاثينات من دون توظيف.. ولا تأمين

فرحوا بقرار إدماجهم فـي التأمينات الاجتماعية وتبين أنها فرقعة إعلامية

30 يوما في السنة تشمل الإجازة السنوية والمرضية والحالات الطارئة!

رسالتهم: أملنا كبير في سعادة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية


هي‭ ‬رسالة‭ ‬التماس‭ ‬نرفعها‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬عشرات‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬ينصفهم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضاعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إدارات‭ ‬سابقة‭. ‬ومع‭ ‬استلام‭ ‬الجلاهمة‭ ‬قيادة‭ ‬الدفة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تجدد‭ ‬الأمل‭ ‬لديهم،‭ ‬لما‭ ‬عهده‭ ‬الجميع‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬تتسلم‭ ‬فيه‭ ‬زمام‭ ‬القيادة‭. ‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬طبيب‭ ‬شاب،‭ ‬بعضهم‭ ‬ابتعثوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة،‭ ‬وآخرون‭ ‬درسوا‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص،‭ ‬عانوا‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬وجدوا‭ ‬فرصة‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ (‬برنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭) ‬الذي‭ ‬يموله‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭). ‬والحق‭ ‬يقال،‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬انقاذهم‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬التعطل‭ ‬والبقاء‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭. ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬جاء‭ ‬لاحقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تديره‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ولكن‭.. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أنصفهم‭ ‬فيه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬وتحمل‭ ‬رواتبهم‭ ‬لمدد‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬4‭-‬6‭ ‬سنوات‭ ‬حسب‭ ‬التخصص،‭ ‬هدرت‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬حقوق‭ ‬كثيرة‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قدموا‭ ‬خلالها‭ ‬جهودا‭ ‬مشهودة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وكان‭ ‬المقابل‭ ‬انهم‭ ‬لم‭ ‬يستلموا‭ ‬حتى‭ ‬شهادة‭ ‬شكر،‭ ‬واستثنوا‭ ‬من‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬سلمت‭ ‬حتى‭ ‬للمتطوعين،‭ ‬وبقى‭ ‬اخرون‭ ‬ممن‭ ‬انهوا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬العاطلين‭ ‬انتظارا‭ ‬لتوظيفهم‭. ‬لتمر‭ ‬سنوات‭ ‬العمر‭ ‬ويصل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬الثلاثينات‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬ثابتة‭!. ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغنى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬بإدماجهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صدموا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬بهرجة‭ ‬إعلامية،‭ ‬وأن‭ ‬الواقع‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭.‬

فما‭ ‬هي‭ ‬حكايتهم؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نود‭ ‬ايصالها‭ ‬بشأنهم؟

أين‭ ‬المشكلة؟

في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬للطبيب‭ ‬المقيم‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للأطباء‭ ‬الجدد‭ ‬يعاملهم‭ ‬كأي‭ ‬طبيب‭ ‬عادي،‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وامتيازاتهم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعلاوات‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬استحدث‭ ‬برنامج‭ (‬الطبيب‭ ‬المقيم‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬اعتبارهم‭ ‬متدربين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تشملهم‭ ‬قوانين‭ ‬التوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬عقودهم‭ ‬لجداول‭ ‬رواتب‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭. ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬انهم‭ ‬حرموا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العلاوات‭ ‬والمميزات‭ ‬واولها‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬ثابتة‭ ‬هي‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬اقرانهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬السابق‭.‬

وهذه‭ ‬المكافأة‭ ‬لا‭ ‬تغطي‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافية‭ ‬ولا‭ ‬المناوبات‭ ‬ولا‭ ‬البدلات،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تاريخ‭ ‬ثابت‭ ‬لاستلامها‭. ‬ففي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬تتأخر‭ ‬أشهرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يستلموا‭ ‬دينارا‭ ‬واحدا‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬السلمانية‭ ‬تقدم‭ ‬حتى‭ ‬للمتدربين‭ ‬علاوات‭ ‬للمناوبات‭ ‬والساعات‭ ‬الإضافية‭.‬

هذا‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬شاملة‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬والمرضية‭ ‬والاجازات‭ ‬الطارئة‭ ‬مثل‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬وغيرها‭. ‬ولا‭ ‬يضاف‭ ‬اليها‭ ‬الا‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬للدراسة‭ ‬او‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬او‭ ‬تقديم‭ ‬امتحانات‭. ‬

لذلك‭ ‬يضطر‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مرضه‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يخسر‭ ‬اجازته‭ ‬السنوية‭. ‬لينطبق‭ ‬عليه‭ ‬المثل‭ ‬القائل‭: ‬‮«‬يداوي‭ ‬الناس‭ ‬وهو‭ ‬عليلُ‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬البداية،‭ ‬وليست‭ ‬جوهر‭ ‬المشكلة‭. ‬فعدد‭ ‬كبير‭ ‬ممن‭ ‬أنهوا‭ ‬البرنامج‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬انتظارا‭ ‬للتوظيف‭. ‬وهم‭ ‬طاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬يشهد‭ ‬بها‭ ‬المسؤولون‭ ‬أنفسهم‭. ‬والمحظوظون‭ ‬منهم‭ ‬وجدوا‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬الآخرون‭ ‬ينتظرون‭.. ‬وينتظرون‭. ‬والغريب‭ ‬ان‭ ‬الاستشاريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬يؤكون‭ ‬وجود‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬واجبارهم‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وتأخر‭ ‬المواعيد‭ ‬أحد‭ ‬افرازات‭ ‬هذا‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الأطباء‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اكتسابهم‭ ‬خبرة‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عملهم‭ ‬وتخرجهم‭ ‬بدرجة‭ ‬اخصائي‭.‬

وبعضهم‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الى‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬يتساءل‭: ‬متى‭ ‬اتوظف‭ ‬واستلم‭ ‬راتبا‭ ‬ثابتا؟‭ ‬كم‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشباب؟

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬التثبيت‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬أطباء‭ ‬انهوا‭ ‬سنة‭ ‬الامتياز‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خبرة،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬ببرنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭!.‬

وصمة‭ ‬عار‭!‬

من‭ ‬حقنا‭ ‬ان‭ ‬نتساءل‭: ‬ماذا‭ ‬قدم‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬كي‭ ‬يستحقوا‭ ‬تقديرا‭ ‬أكبر؟

لنعد‭ ‬قليلا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬وتحديدا‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذه‭ ‬الطاقات،‭ ‬عملوا‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراكز‭ ‬الفحص‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬العامة‭ ‬وجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والأقسام‭ ‬الإدارية‭ ‬ومراكز‭ ‬الاتصال‭ ‬وغيرها‭. ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬اجباريا‭ ‬وليس‭ ‬اختياريا‭. ‬اثبتوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬وعملوا‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وقدموا‭ ‬جهودا‭ ‬مضاعفة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حرموا‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الموظفون‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬للساعات‭ ‬الإضافية،‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬علاوة‭. ‬ولم‭ ‬يعترضوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مقدرين‭ ‬الظروف‭. ‬

ثم‭ ‬حصل‭ ‬الموظفون‭ ‬والمتطوعون‭ ‬على‭ ‬مكافئات‭ ‬بعد‭ ‬انفراج‭ ‬الأوضاع،‭ ‬وحصل‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬درجتين‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الجميع‭ ‬بأوسمة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجائحة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والحراس‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الفنية‭. ‬أما‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬المقيمون‭ ‬فلم‭ ‬يحصلوا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬تجبر‭ ‬خواطرهم‭. ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬قد‭ ‬أدرجت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ضمن‭ ‬المكرمين‭ ‬بالأوسمة،‭ ‬وبقدرة‭ ‬قادر‭ ‬اختفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها،‭ ‬بحجة‭ ‬انهم‭ ‬متدربون‭. ‬والمنطق‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬المتدرب‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬المتطوع‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬جل‭ ‬ذنبهم‭ ‬هو‭ ‬انهم‭ ‬ضمن‭ (‬برنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭) ‬

وكلنا‭ ‬يعلم‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والإدارية‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اكدته‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬الأقسى‭ ‬نفسيا‭ ‬وجسديا‭ ‬على‭ ‬الأطباء،‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬استنزف‭ ‬المخزون‭ ‬العاطفي‭ ‬لدى‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭.‬

التأمين

من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬المواطن‭. ‬والسؤال‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬من‭ ‬الإنصاف‭ ‬ان‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمار‭ ‬هذه‭ ‬الكفاءات‭ ‬الثلاثين‭ ‬والخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وموضوع‭ ‬التأمينات‭ ‬هذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬حكاية‭ ‬لا‭ ‬تخلوا‭ ‬من‭ ‬الغرابة،‭ ‬نضطر‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬قليلا‭.‬

فمع‭ ‬التماسات‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬وقلقهم‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬السنوات‭ ‬وتقدم‭ ‬العمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بمقترح‭ ‬برغبة‭ ‬يقضي‭ ‬باحتساب‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬للأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومساواتهم‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬لوجود‭ ‬تفاوت‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المزايا‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وأكد‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذا‭ ‬المقترح‭ ‬يعزز‭ ‬التسريع‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوافدة‭ ‬وجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمهم‭ ‬لمظلة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

واستند‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكفل‭ ‬الدولة‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬وعدالة‭ ‬شروطه‭ ‬وأن‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬خدمة‭ ‬وطنية‭ ‬تناط‭ ‬بالقائمين‭ ‬بها‭. ‬كما‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الامتيازات‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬ممارستهم‭ ‬للمهنة‭ ‬تتطلب‭ ‬التحفيز‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬ضرورة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬استحقاقهم‭ ‬لسنوات‭ ‬الخدمة‭.‬

بالمقابل،‭ ‬برزت‭ ‬تصريحات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬2022‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬تثبيت‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والصيدلانيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭. ‬وأن‭ ‬إجراءات‭ ‬توظيف‭ ‬هذا‭ ‬الفئة‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭ ‬19‮»‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحويل‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬دائمة‭ ‬حال‭ ‬استيفائهم‭ ‬للشروط‭ ‬وفور‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭.‬

بالطبع‭ ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التوظيف‭ ‬مازال‭ ‬معرقلا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نركز‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬التأمين‭.‬

فقد‭ ‬صدر‭ ‬القرار‭ ‬مؤخرا‭ ‬بإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭. ‬وبدا‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنه‭ ‬استجابة‭ ‬لمطالبهم‭ ‬ومكافأة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭. ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬إشادات‭ ‬وثناء‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والأطباء‭ ‬والمجتمع‭.‬

ولكن‭.. ‬كانت‭ ‬الصدمة‭ ‬عندما‭ ‬علموا‭ ‬ان‭ ‬الموافقة‭ ‬لا‭ ‬تمنحهم‭ ‬أي‭ ‬حقوق‭ ‬إضافية،‭ ‬وانما‭ ‬عليهم‭ ‬ان‭ ‬يتحملوا‭ ‬نسبة‭ ‬التأمين‭ ‬كاملة‭ ‬وهي‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬متدنيا‭ ‬واقل‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬كأطباء‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لسنوات،‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬العلاوات‭ ‬أو‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬المناوبات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬معنوية‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬اجازاتهم‭ ‬المرضية‭ ‬تحتسب‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬إجازاتهم‭ ‬السنوية‭. ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬استقطاع‭ ‬30 % ‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ليستنزف‭ ‬البقية‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬دخلهم‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬لهم‭ ‬بحالة‭ ‬إحباط،‭ ‬وجعلهم‭ ‬يتساءلون‭: ‬أين‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الموضوع؟‭ ‬لماذا‭ ‬هذه‭ ‬الفقاعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬التصريح‭ ‬بتسجيلنا‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬والتقاعد؟

العقود

من‭ ‬الأمور‭ ‬المستغربة‭ ‬اننا‭ ‬حاولنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬وقعوها،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬انهم‭ ‬وقعوا‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬البعض‭ ‬بذلك‭! ‬فهل‭ ‬هناك‭ ‬ثغرات‭ ‬يخشى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬يُحاجج‭ ‬بها؟‭.‬

وتؤكد‭ ‬بعض‭ ‬الدفعات‭ ‬الجديدة‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬المكافأة‭ ‬اليتيمة‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬الطبيب‭ ‬المتدرب‭ ‬تم‭ ‬تخفيضها‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الجديدة‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬الملفتة‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬هذا،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬به‭. ‬وكان‭ ‬الفرج‭ ‬ان‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بدولة‭ ‬مجاورة‭ ‬وبالتخصص‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬اليه،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬مرتب‭ ‬يبلغ‭ ‬200 % ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬ستحصل‭ ‬عليه‭ ‬هنا،‭ ‬ويضاف‭ ‬اليه‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭. ‬وهي‭ ‬تتساءل‭: ‬هل‭ ‬يعقل‭ ‬ان‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬التدرب‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬كي‭ ‬احصل‭ ‬على‭ ‬حقوقي‭ ‬كطبيبة؟‭ ‬

وأمام‭ ‬ذلك،‭ ‬يلخص‭ ‬الأطباء‭ ‬مشكلتهم‭ ‬بأن‭ ‬أعمارهم‭ ‬تتقدم،‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬موظفين‭ ‬رسميا،‭ ‬وغير‭ ‬مؤمن‭ ‬عليهم،‭ ‬لديهم‭ ‬أسر‭ ‬ومسؤوليات،‭ ‬وامامهم‭ ‬مستقبل‭ ‬مجهول‭ ‬وحقوق‭ ‬ضائعة‭.‬

وكما‭ ‬ابتدأنا‭ ‬الموضوع‭ ‬نختتم‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬أملهم‭ ‬اليوم‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬الجميع‭ ‬بدعمها‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وابتدأت‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليها‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭.

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