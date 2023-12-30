أطباء العقود.. حقوق ضائعة ومستقبل مجهول

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فرحوا بقرار إدماجهم فـي التأمينات الاجتماعية وتبين أنها فرقعة إعلامية

30 يوما في السنة تشمل الإجازة السنوية والمرضية والحالات الطارئة!

رسالتهم: أملنا كبير في سعادة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية





هي‭ ‬رسالة‭ ‬التماس‭ ‬نرفعها‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬عشرات‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬ينصفهم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضاعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إدارات‭ ‬سابقة‭. ‬ومع‭ ‬استلام‭ ‬الجلاهمة‭ ‬قيادة‭ ‬الدفة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تجدد‭ ‬الأمل‭ ‬لديهم،‭ ‬لما‭ ‬عهده‭ ‬الجميع‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬تتسلم‭ ‬فيه‭ ‬زمام‭ ‬القيادة‭. ‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬طبيب‭ ‬شاب،‭ ‬بعضهم‭ ‬ابتعثوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة،‭ ‬وآخرون‭ ‬درسوا‭ ‬على‭ ‬حسابهم‭ ‬الخاص،‭ ‬عانوا‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬وجدوا‭ ‬فرصة‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ (‬برنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭) ‬الذي‭ ‬يموله‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭). ‬والحق‭ ‬يقال،‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬انقاذهم‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬التعطل‭ ‬والبقاء‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭. ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬جاء‭ ‬لاحقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تديره‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ولكن‭.. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أنصفهم‭ ‬فيه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬وتحمل‭ ‬رواتبهم‭ ‬لمدد‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬4‭-‬6‭ ‬سنوات‭ ‬حسب‭ ‬التخصص،‭ ‬هدرت‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬حقوق‭ ‬كثيرة‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قدموا‭ ‬خلالها‭ ‬جهودا‭ ‬مشهودة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وكان‭ ‬المقابل‭ ‬انهم‭ ‬لم‭ ‬يستلموا‭ ‬حتى‭ ‬شهادة‭ ‬شكر،‭ ‬واستثنوا‭ ‬من‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬سلمت‭ ‬حتى‭ ‬للمتطوعين،‭ ‬وبقى‭ ‬اخرون‭ ‬ممن‭ ‬انهوا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬العاطلين‭ ‬انتظارا‭ ‬لتوظيفهم‭. ‬لتمر‭ ‬سنوات‭ ‬العمر‭ ‬ويصل‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬الثلاثينات‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬ثابتة‭!. ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغنى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬بإدماجهم‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صدموا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬بهرجة‭ ‬إعلامية،‭ ‬وأن‭ ‬الواقع‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭.‬

فما‭ ‬هي‭ ‬حكايتهم؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نود‭ ‬ايصالها‭ ‬بشأنهم؟

أين‭ ‬المشكلة؟

في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬للطبيب‭ ‬المقيم‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬للأطباء‭ ‬الجدد‭ ‬يعاملهم‭ ‬كأي‭ ‬طبيب‭ ‬عادي،‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وامتيازاتهم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعلاوات‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬استحدث‭ ‬برنامج‭ (‬الطبيب‭ ‬المقيم‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬اعتبارهم‭ ‬متدربين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تشملهم‭ ‬قوانين‭ ‬التوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬عقودهم‭ ‬لجداول‭ ‬رواتب‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭. ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬انهم‭ ‬حرموا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العلاوات‭ ‬والمميزات‭ ‬واولها‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬ثابتة‭ ‬هي‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬اقرانهم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬السابق‭.‬

وهذه‭ ‬المكافأة‭ ‬لا‭ ‬تغطي‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافية‭ ‬ولا‭ ‬المناوبات‭ ‬ولا‭ ‬البدلات،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تاريخ‭ ‬ثابت‭ ‬لاستلامها‭. ‬ففي‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬تتأخر‭ ‬أشهرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يستلموا‭ ‬دينارا‭ ‬واحدا‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المستشفيات‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬السلمانية‭ ‬تقدم‭ ‬حتى‭ ‬للمتدربين‭ ‬علاوات‭ ‬للمناوبات‭ ‬والساعات‭ ‬الإضافية‭.‬

هذا‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬شاملة‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬والمرضية‭ ‬والاجازات‭ ‬الطارئة‭ ‬مثل‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬وغيرها‭. ‬ولا‭ ‬يضاف‭ ‬اليها‭ ‬الا‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬للدراسة‭ ‬او‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬او‭ ‬تقديم‭ ‬امتحانات‭. ‬

لذلك‭ ‬يضطر‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مرضه‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يخسر‭ ‬اجازته‭ ‬السنوية‭. ‬لينطبق‭ ‬عليه‭ ‬المثل‭ ‬القائل‭: ‬‮«‬يداوي‭ ‬الناس‭ ‬وهو‭ ‬عليلُ‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬البداية،‭ ‬وليست‭ ‬جوهر‭ ‬المشكلة‭. ‬فعدد‭ ‬كبير‭ ‬ممن‭ ‬أنهوا‭ ‬البرنامج‭ ‬بقوا‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬انتظارا‭ ‬للتوظيف‭. ‬وهم‭ ‬طاقات‭ ‬وكفاءات‭ ‬يشهد‭ ‬بها‭ ‬المسؤولون‭ ‬أنفسهم‭. ‬والمحظوظون‭ ‬منهم‭ ‬وجدوا‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬الآخرون‭ ‬ينتظرون‭.. ‬وينتظرون‭. ‬والغريب‭ ‬ان‭ ‬الاستشاريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬يؤكون‭ ‬وجود‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتدربين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬واجبارهم‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وتأخر‭ ‬المواعيد‭ ‬أحد‭ ‬افرازات‭ ‬هذا‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الأطباء‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اكتسابهم‭ ‬خبرة‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عملهم‭ ‬وتخرجهم‭ ‬بدرجة‭ ‬اخصائي‭.‬

وبعضهم‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الى‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬يتساءل‭: ‬متى‭ ‬اتوظف‭ ‬واستلم‭ ‬راتبا‭ ‬ثابتا؟‭ ‬كم‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الشباب؟

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬نضيف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬التثبيت‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬أطباء‭ ‬انهوا‭ ‬سنة‭ ‬الامتياز‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خبرة،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬ببرنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭!.‬

وصمة‭ ‬عار‭!‬

من‭ ‬حقنا‭ ‬ان‭ ‬نتساءل‭: ‬ماذا‭ ‬قدم‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬كي‭ ‬يستحقوا‭ ‬تقديرا‭ ‬أكبر؟

لنعد‭ ‬قليلا‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬وتحديدا‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذه‭ ‬الطاقات،‭ ‬عملوا‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مراكز‭ ‬الفحص‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬العامة‭ ‬وجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والأقسام‭ ‬الإدارية‭ ‬ومراكز‭ ‬الاتصال‭ ‬وغيرها‭. ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬اجباريا‭ ‬وليس‭ ‬اختياريا‭. ‬اثبتوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬وعملوا‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وقدموا‭ ‬جهودا‭ ‬مضاعفة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حرموا‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الموظفون‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬للساعات‭ ‬الإضافية،‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬علاوة‭. ‬ولم‭ ‬يعترضوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مقدرين‭ ‬الظروف‭. ‬

ثم‭ ‬حصل‭ ‬الموظفون‭ ‬والمتطوعون‭ ‬على‭ ‬مكافئات‭ ‬بعد‭ ‬انفراج‭ ‬الأوضاع،‭ ‬وحصل‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬درجتين‭ ‬في‭ ‬السلم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الجميع‭ ‬بأوسمة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجائحة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والحراس‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الفنية‭. ‬أما‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬المقيمون‭ ‬فلم‭ ‬يحصلوا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬تجبر‭ ‬خواطرهم‭. ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬أسماؤهم‭ ‬قد‭ ‬أدرجت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ضمن‭ ‬المكرمين‭ ‬بالأوسمة،‭ ‬وبقدرة‭ ‬قادر‭ ‬اختفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها،‭ ‬بحجة‭ ‬انهم‭ ‬متدربون‭. ‬والمنطق‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬المتدرب‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬المتطوع‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬جل‭ ‬ذنبهم‭ ‬هو‭ ‬انهم‭ ‬ضمن‭ (‬برنامج‭ ‬الطبيب‭ ‬المقيم‭) ‬

وكلنا‭ ‬يعلم‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والإدارية‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اكدته‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬الأقسى‭ ‬نفسيا‭ ‬وجسديا‭ ‬على‭ ‬الأطباء،‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬استنزف‭ ‬المخزون‭ ‬العاطفي‭ ‬لدى‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭.‬

التأمين

من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬المواطن‭. ‬والسؤال‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬من‭ ‬الإنصاف‭ ‬ان‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمار‭ ‬هذه‭ ‬الكفاءات‭ ‬الثلاثين‭ ‬والخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وموضوع‭ ‬التأمينات‭ ‬هذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬حكاية‭ ‬لا‭ ‬تخلوا‭ ‬من‭ ‬الغرابة،‭ ‬نضطر‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬قليلا‭.‬

فمع‭ ‬التماسات‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬وقلقهم‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬السنوات‭ ‬وتقدم‭ ‬العمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأمين‭ ‬اجتماعي‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بمقترح‭ ‬برغبة‭ ‬يقضي‭ ‬باحتساب‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬للأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬بعقود‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ومساواتهم‭ ‬مع‭ ‬زملائهم‭ ‬لوجود‭ ‬تفاوت‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المزايا‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وأكد‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذا‭ ‬المقترح‭ ‬يعزز‭ ‬التسريع‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوافدة‭ ‬وجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمهم‭ ‬لمظلة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

واستند‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكفل‭ ‬الدولة‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬وعدالة‭ ‬شروطه‭ ‬وأن‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬خدمة‭ ‬وطنية‭ ‬تناط‭ ‬بالقائمين‭ ‬بها‭. ‬كما‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الامتيازات‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬ممارستهم‭ ‬للمهنة‭ ‬تتطلب‭ ‬التحفيز‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬ضرورة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬استحقاقهم‭ ‬لسنوات‭ ‬الخدمة‭.‬

بالمقابل،‭ ‬برزت‭ ‬تصريحات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬2022‭ ‬تؤكد‭ ‬ان‭ ‬تثبيت‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والصيدلانيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭. ‬وأن‭ ‬إجراءات‭ ‬توظيف‭ ‬هذا‭ ‬الفئة‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭ ‬19‮»‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحويل‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬دائمة‭ ‬حال‭ ‬استيفائهم‭ ‬للشروط‭ ‬وفور‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭.‬

بالطبع‭ ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التوظيف‭ ‬مازال‭ ‬معرقلا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نركز‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬التأمين‭.‬

فقد‭ ‬صدر‭ ‬القرار‭ ‬مؤخرا‭ ‬بإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬للأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭. ‬وبدا‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنه‭ ‬استجابة‭ ‬لمطالبهم‭ ‬ومكافأة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭. ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬إشادات‭ ‬وثناء‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والأطباء‭ ‬والمجتمع‭.‬

ولكن‭.. ‬كانت‭ ‬الصدمة‭ ‬عندما‭ ‬علموا‭ ‬ان‭ ‬الموافقة‭ ‬لا‭ ‬تمنحهم‭ ‬أي‭ ‬حقوق‭ ‬إضافية،‭ ‬وانما‭ ‬عليهم‭ ‬ان‭ ‬يتحملوا‭ ‬نسبة‭ ‬التأمين‭ ‬كاملة‭ ‬وهي‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬متدنيا‭ ‬واقل‭ ‬من‭ ‬حقوقهم‭ ‬كأطباء‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لسنوات،‭ ‬ولا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬العلاوات‭ ‬أو‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬المناوبات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬معنوية‭. ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬اجازاتهم‭ ‬المرضية‭ ‬تحتسب‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬إجازاتهم‭ ‬السنوية‭. ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬استقطاع‭ ‬30 % ‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ليستنزف‭ ‬البقية‭ ‬الباقية‭ ‬من‭ ‬دخلهم‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬لهم‭ ‬بحالة‭ ‬إحباط،‭ ‬وجعلهم‭ ‬يتساءلون‭: ‬أين‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬الموضوع؟‭ ‬لماذا‭ ‬هذه‭ ‬الفقاعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬التصريح‭ ‬بتسجيلنا‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬والتقاعد؟

العقود

من‭ ‬الأمور‭ ‬المستغربة‭ ‬اننا‭ ‬حاولنا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬وقعوها،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬انهم‭ ‬وقعوا‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬البعض‭ ‬بذلك‭! ‬فهل‭ ‬هناك‭ ‬ثغرات‭ ‬يخشى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬يُحاجج‭ ‬بها؟‭.‬

وتؤكد‭ ‬بعض‭ ‬الدفعات‭ ‬الجديدة‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬المكافأة‭ ‬اليتيمة‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬الطبيب‭ ‬المتدرب‭ ‬تم‭ ‬تخفيضها‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الجديدة‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬الملفتة‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬هذا،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬به‭. ‬وكان‭ ‬الفرج‭ ‬ان‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بدولة‭ ‬مجاورة‭ ‬وبالتخصص‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬اليه،‭ ‬وكانت‭ ‬المفاجأة‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬مرتب‭ ‬يبلغ‭ ‬200 % ‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬ستحصل‭ ‬عليه‭ ‬هنا،‭ ‬ويضاف‭ ‬اليه‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭. ‬وهي‭ ‬تتساءل‭: ‬هل‭ ‬يعقل‭ ‬ان‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬التدرب‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬كي‭ ‬احصل‭ ‬على‭ ‬حقوقي‭ ‬كطبيبة؟‭ ‬

وأمام‭ ‬ذلك،‭ ‬يلخص‭ ‬الأطباء‭ ‬مشكلتهم‭ ‬بأن‭ ‬أعمارهم‭ ‬تتقدم،‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬موظفين‭ ‬رسميا،‭ ‬وغير‭ ‬مؤمن‭ ‬عليهم،‭ ‬لديهم‭ ‬أسر‭ ‬ومسؤوليات،‭ ‬وامامهم‭ ‬مستقبل‭ ‬مجهول‭ ‬وحقوق‭ ‬ضائعة‭.‬

وكما‭ ‬ابتدأنا‭ ‬الموضوع‭ ‬نختتم‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬أملهم‭ ‬اليوم‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬الجميع‭ ‬بدعمها‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وابتدأت‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليها‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭.