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خطة أمنية في موسم الأعياد بالعقبة

12/30/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز، دار محافظة العقبة والتقى محافظ العقبة خالد الحجاج بحضور مفوض المدينة والإقليم، وتأتي الزيارة للاطلاع على خطط المحافظة خلال فترة العطلات والأعياد طيلة فترة موسم التخفيضات الذي تنظمه سلطة منطقة العقبة بهدف تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الحركة التجارية.


وأكد الفايز أن السلطة تعمل بنسقٍ تشاركيّ مع المحافظة في توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين وزوار العقبة، إضافة إلى التنسيق المشترك بين السلطة والمجلس التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الرؤية الملكية للعقبة بأن تكون مقصداً سياحياً ولوجستياً وتجارياً عالمياً.
واستعرض الحجاج الخطّة التنفيذية والأمنيّة للعطلات والأعياد لضمان تسهيل حركة المواطنين، وتوفير كافة سبل الأمان والراحة والاستمتاع بأجواء العقبة الشتوية اللطيفة .

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