خطة أمنية في موسم الأعياد بالعقبة

وأكد الفايز أن السلطة تعمل بنسقٍ تشاركيّ مع المحافظة في توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين وزوار العقبة، إضافة إلى التنسيق المشترك بين السلطة والمجلس التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الرؤية الملكية للعقبة بأن تكون مقصداً سياحياً ولوجستياً وتجارياً عالمياً. واستعرض الحجاج الخطّة التنفيذية والأمنيّة للعطلات والأعياد لضمان تسهيل حركة المواطنين، وتوفير كافة سبل الأمان والراحة والاستمتاع بأجواء العقبة الشتوية اللطيفة .

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