وفاة بحادث سير في عمان
التاريخ
12/30/2023 3:13:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي مواطن إثر تدهور مركبته واصطدامها بمركبتين،بمنطقة صويلح في عمان .
وفور وقوع الحادث، تم إسعاف السائق إلى مستشفى السلط الحكومي، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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