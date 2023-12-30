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لواء جولاني الإسرائيلي يقر بمقتل 48 من عناصره في غزة

12/30/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر لواء "جولاني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 41 من جنوده في عملية طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة منهم قائد الكتيبة 13 المقدم تومر غرينبرغ.


ولواء "جولاني" يعرف أيضا باسم "اللواء الأول" وهو لواء مشاة ضمن الجيش الإسرائيلي ويرتبط تقليديا بالقيادة الشمالية.


وأفادت القناة "12" العبرية في تقرير نشرته السبت على موقعها الرسمي، بأن لواء جولاني يتواجد في الجبهة منذ بداية المعارك الدفاعية ومن ثم في الهجوم في عمق قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الأيام الطويلة من القتال قدمت قصصا لا تعد ولا تحصى من الخسائر الفادحة.

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