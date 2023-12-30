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رسالة من إدارة السير للسائقين بشأن الازدحامات المرورية

12/30/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير في رسالة للسائقين، إن الالتزام بالمسرب يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وحوادث السير.
وبينت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الالتزام بالمسرب يقي من الإجراء القانوني الذي قد يترتب على السائق نتيجة للرقابة المرورية المتحركة لمثل تلك المخالفات.
وتأتي رسالة السير ضمن حملاتها التوعوية للتخفيف من الحوادث ولتوفير بيئة مرورية آمنة .


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