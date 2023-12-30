رسالة من إدارة السير للسائقين بشأن الازدحامات المرورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة السير في رسالة للسائقين، إن الالتزام بالمسرب يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وحوادث السير.
وبينت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الالتزام بالمسرب يقي من الإجراء القانوني الذي قد يترتب على السائق نتيجة للرقابة المرورية المتحركة لمثل تلك المخالفات.
وتأتي رسالة السير ضمن حملاتها التوعوية للتخفيف من الحوادث ولتوفير بيئة مرورية آمنة .
MENAFN30122023000208011052ID1107671007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.