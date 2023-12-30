تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل قليل لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، بينما تبقى لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.
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