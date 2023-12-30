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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

12/30/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل قليل لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، بينما تبقى لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول والبادية.

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