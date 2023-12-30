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تأسيس نادي لذوي الإعاقة وفكرة لإنشاء مجلس شبابي استشاري بالعقبة

12/30/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية المرافق الشبابية في تمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم من خلال أنشطة وبرامج لتحقيق رؤية ورسالة ومضامين الاستراتيجية الوطنية للشباب.


جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت معسكر الحسين للشباب والاطلاع على خدمات المعسكر وبرامجه المقدمة للشباب.

من جانبه، عرض مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي، خطط العمل المستقبلية لقطاع الشباب في المحافظة، وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق ودعم المشاريع الرياديّة.


كما عرض المجالي لمراحل العمل في تأسيس نادي ذوي الإعاقة، واستكمال تخصيص قطعة الأرض لتنفيذ المكرمة الملكية بإنشاء مبنى للنادي، والسعي لتوحيد المبادرات الشبابية في ملتقى يجمع جهود الجميع باتجاه العمل التطوعي والتفاعل المجتمعي.

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