بيان صارم صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، بفرض العقوبات الرياضية المشددة والرادعة، على الاتحادات الرياضية الإسرائيلية وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي.

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان، على "أهمية أن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، موقفاً واضحاً وصريحاً، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

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