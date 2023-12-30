Sunday, 31 December 2023 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صارم صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

12/30/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، بفرض العقوبات الرياضية المشددة والرادعة، على الاتحادات الرياضية الإسرائيلية وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي.

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان، على "أهمية أن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، موقفاً واضحاً وصريحاً، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30122023000208011052ID1107671002

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث