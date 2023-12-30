بيان صارم صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، بفرض العقوبات الرياضية المشددة والرادعة، على الاتحادات الرياضية الإسرائيلية وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي.
وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان، على "أهمية أن يتخذ المجتمع الرياضي الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، موقفاً واضحاً وصريحاً، يجسد من خلاله دوره المؤثر ورسالته النبيلة، لحماية المدنيين والأبرياء، ووقف العدوان الوحشي والانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
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