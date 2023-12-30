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ورشة تناقش أهمية التربية الإعلامية في ظل التحول الرقمي

12/30/2023 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة شبابية في لواء الكورة، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، إلى جانب تمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات لغاية تنمية المواطنة الرقمية.
واشترط المشاركون في الورشة، التي نظمها مركز شباب وشابات كفر الماء في اللواء، اليوم السبت، بأن يتمتع المواطن الرقمي بالمهارات والمعارف اللازمة للتنقل في العالم الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية في المجتمع .

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