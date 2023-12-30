ورشة تناقش أهمية التربية الإعلامية في ظل التحول الرقمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة شبابية في لواء الكورة، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، إلى جانب تمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات لغاية تنمية المواطنة الرقمية.
واشترط المشاركون في الورشة، التي نظمها مركز شباب وشابات كفر الماء في اللواء، اليوم السبت، بأن يتمتع المواطن الرقمي بالمهارات والمعارف اللازمة للتنقل في العالم الرقمي واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية في المجتمع .
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