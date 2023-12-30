الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان
التاريخ
12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوب لبنان، واستهدف بنى تحتية لحزب الله.
من جانبه، ذكر حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في منطقة بيت هيلل شرق كريات شمونة، معلنا تحقيق إصابات مؤكدة.
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