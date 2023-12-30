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الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان

12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوب لبنان، واستهدف بنى تحتية لحزب الله.


من جانبه، ذكر حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في منطقة بيت هيلل شرق كريات شمونة، معلنا تحقيق إصابات مؤكدة.

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