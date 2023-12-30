نتنياهو: الجيش تكبّد أثماناً باهظة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه تكبّد أثمانا باهظة، زاعماً أن النصر يحتاج المزيد من الوقت، والقتال في غزة سيستمر لأشهر.



وكشف نتنياهو، أنه يواجه ضغوطاً دولية، بينما يمضي في تحقيق أهدافه في غزة.



وأشار إلى أنه يُقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح "لإسرائيل" وفي مجلس الأمن.