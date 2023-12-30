Sunday, 31 December 2023 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو: الجيش تكبّد أثماناً باهظة في غزة

12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه تكبّد أثمانا باهظة، زاعماً أن النصر يحتاج المزيد من الوقت، والقتال في غزة سيستمر لأشهر.


وكشف نتنياهو، أنه يواجه ضغوطاً دولية، بينما يمضي في تحقيق أهدافه في غزة.


وأشار إلى أنه يُقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح "لإسرائيل" وفي مجلس الأمن.

MENAFN30122023000208011052ID1107670999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث