نتنياهو: الجيش تكبّد أثماناً باهظة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه تكبّد أثمانا باهظة، زاعماً أن النصر يحتاج المزيد من الوقت، والقتال في غزة سيستمر لأشهر.
وكشف نتنياهو، أنه يواجه ضغوطاً دولية، بينما يمضي في تحقيق أهدافه في غزة.
وأشار إلى أنه يُقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح "لإسرائيل" وفي مجلس الأمن.
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