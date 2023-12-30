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عضو بمجلس الشيوخ يطالب بايدن بتوضيحات حول دعم الاحتلال بالأسلحة

12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين:" نريد تفسيرا لاتخاذ إدارة بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة "لإسرائيل".


أضاف تيم كين ان تجاوز الكونغرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام.


وأشار إلى أنه يجب أن يكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.

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