عضو بمجلس الشيوخ يطالب بايدن بتوضيحات حول دعم الاحتلال بالأسلحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي تيم كين:" نريد تفسيرا لاتخاذ إدارة بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة "لإسرائيل".
أضاف تيم كين ان تجاوز الكونغرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأميركي في الظلام.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون للكونغرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.
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