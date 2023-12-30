حزب الأنصار يدعو إلى الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا حزب الأنصار الأردني، للضغط العربي والإسلامي والدولي للوقف الفوري للعدوان على غزة.
وأكد الحزب في بيان اليوم السبت، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين العزل على نطاق واسع من قتل وتطهير عرقي ومنع وصول سيارات الإسعاف لأداء واجبها الإنساني بإنقاذ المصابين يعد إنتهاكا صارخا للأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقيات الدولية.
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