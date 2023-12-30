حزب الأنصار يدعو إلى الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

وأكد الحزب في بيان اليوم السبت، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين العزل على نطاق واسع من قتل وتطهير عرقي ومنع وصول سيارات الإسعاف لأداء واجبها الإنساني بإنقاذ المصابين يعد إنتهاكا صارخا للأعراف الدولية والإنسانية والاتفاقيات الدولية.

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