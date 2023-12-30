شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي
التاريخ
12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء واصيب العشرات، مساء اليوم، اثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلا في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد واصيب العشرات، بقصف اسرائيلي على مخيم النصيرات.
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