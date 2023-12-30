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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

12/30/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء واصيب العشرات، مساء اليوم، اثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلا في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد واصيب العشرات، بقصف اسرائيلي على مخيم النصيرات.

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