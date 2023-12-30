الأرجنتين تنسحب من مجموعة بريكس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الحكومة الأرجنتينية، الانسحاب من عضوية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية كانون الثاني المقبل.
وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، أن الرئيس خافيير ميلي، أعلن رسميا عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس.
وقال ميلي في رسالته :"كما تعرفون، موقف السياسة الخارجية للحكومة التي ترأستها قبل أيام قليلة يختلف في العديد من القضايا عن موقف الحكومة السابقة" لهذا السبب "ستتم مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق".
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