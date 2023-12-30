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الأرجنتين تنسحب من مجموعة بريكس

12/30/2023 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الحكومة الأرجنتينية، الانسحاب من عضوية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، والتي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية كانون الثاني المقبل.
وأكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، أن الرئيس خافيير ميلي، أعلن رسميا عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس.
وقال ميلي في رسالته :"كما تعرفون، موقف السياسة الخارجية للحكومة التي ترأستها قبل أيام قليلة يختلف في العديد من القضايا عن موقف الحكومة السابقة" لهذا السبب "ستتم مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق".




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