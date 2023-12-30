كيف كانت مكاسب ومخاسر أثرياء العالم في 2023 ؟ .. ارقام بالمليارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات، بأن إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، قفز بواقع 1.5 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 1.4 تريليون دولار العام الماضي.



وترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطا وثيقا بأداء أسهم التكنولوجيا التي بلغت مستويات قياسية جديدة، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.



ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48% أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.



ولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو.



وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع الأسهم.



وزادت ثروة جيف بيزوس بواقع أكثر من 70 مليار دولار العام الجاري، وأصبح في المرتبة الثانية مع أرنو، بينما قفزت ثروة مارك زوكربرج أكثر من 80 مليار دولار.



وعلى الجانب الآخر، خسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار يوم 27 يناير فقط، و73.3 مليار دولار على مدار العام بأكمله. ورغم ذلك لا يزال يمتلك ثروة من 11 رقما.



في سياق متصل، أصبحت فرانسواز بيتينكور مايرز أول امرأة تجمع ثروة تقدر بـ100 مليار دولار، لتحقق وريثة شركة صناعات الأزياء ومستحضرات التجميل الفرنسية

وقفزت ثروتها إلى 100.2 مليار دولار الخميس، وفقا لمؤشر "بلومبيرج" للمليارديرات.



وحل برنار أرنو، مؤسس شركة البضائع الفاخرة "لويس فيتون" في المركز الثاني في التصنيف العالمي، حيث بلغت ثروته 179.4 مليار دولار الأربعاء الماضي.

