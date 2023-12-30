ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.11% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2428 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 4.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 22.1 % فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.7 مليون دينار ، مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 21.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 11523 صفقة.

