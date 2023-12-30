Sunday, 31 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن حمد يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق

12/30/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (21) لسنة 2023، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق.

وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، خاصة المادة (23) منه، على اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاصة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لنادي الاتفاق فقد تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق لمدة سنة، برئاسة عبدالكريم منصور العصفور، وعضوية كلٍ من عباس عبدالمجيد موسى، ومحمد جعفر هيأت، و فاضل عبدالرحيم المرزوق، و جعفر عبدالله علي، و أحمد عبدالوهاب القلاف، بالإضافة لـ رضي عبدالله العصفور.

MENAFN30122023000055011008ID1107670957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث