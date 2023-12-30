خالد بن حمد يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (21) لسنة 2023، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق.

وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، خاصة المادة (23) منه، على اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاصة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لنادي الاتفاق فقد تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتفاق لمدة سنة، برئاسة عبدالكريم منصور العصفور، وعضوية كلٍ من عباس عبدالمجيد موسى، ومحمد جعفر هيأت، و فاضل عبدالرحيم المرزوق، و جعفر عبدالله علي، و أحمد عبدالوهاب القلاف، بالإضافة لـ رضي عبدالله العصفور.