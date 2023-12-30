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توقف القطارات بين باريس ولندن بسبب الفيضانات

12/30/2023 3:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 20:39

تقطعت السبل بالمسافرين في باريس ولندن بسبب إلغاء رحلات القطارات مع تعرض مساحات واسعة من أوروبا لتحذيرات من الفيضانات.


وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن خدمات قطار يوروستار من وإلى لندن قد ألغيت اليوم السبت، بعد غمر نفق تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن هذا يتصادف مع أكثر الفترات ازدحامًا في العام بسبب أحتفالات رأس السنة.


ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة جار دو نورد في باريس.


وقالت شركة يوروستار - التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام - إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة طوال يوم السبت بسبب الفيضانات.


وتعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة جيريت طوال فترة الأعياد.


ومن المتوقع حدوث المزيد من اضطراب السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام.


وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا السبت.


ومن المتوقع أن تضرب البلاد هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون الرياح أقوى بالقرب من المناطق الساحلية.

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