ارتفاع أعداد المهاجرين إلى إيطاليا 50% مقارنة بالعام الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 20:40



قالت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم، إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، ارتفع في 2023، بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن الوزارة قولها إن نحو 155 ألفا و754 مهاجرا وصلوا العام الماضي، من بينهم أكثر من 17 ألف قاصر بدون ذويهم، بينما وصل العدد في الفترة نفسها من عام 2022 إلى 103 آلاف و846 مهاجرا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذروة أعداد الوصول إلى إيطاليا كان في أغسطس عندما وصل 25673 مهاجرًا خلال الشهر بأكمله.