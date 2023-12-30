هيئة تنظيم سوق العمل تعلن الإطلاق التجريبي لخدمة التصالح الإلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الإطلاق التجريبي لخدمة التصالح الإلكتروني لتسوية المخالفات الجنائية التي يجوز قانونًا التصالح بشأنها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبهذا الصدد، أكدت نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة تعمل على مراجعة وتطوير كافة الخدمات المقدمة تسهيلًا على العملاء والمراجعين، من خلال الاستفادة من الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة.



وأضافت أن الهيئة أطلقت هذه الخدمة الجديدة والمتمثلة في التصالح الإلكتروني لتضاف إلى باكورة الخدمات الإلكترونية والافتراضية التي أطلقتها مؤخرًا، حيث تخضع كل هذه الخدمات إلى التجربة والتقييم ليتم إطلاقها بصورة متكاملة ورسمية لاحقًا.

وتابعت نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية أن من المتوقع أن تسهم هذه الخدمات الإلكترونية والافتراضية في التسهيل على العملاء والمراجعين بصورة ملحوظة من خلال جودة الخدمة المقدمة، وسرعة تقديمها علاوة على سرعة تصحيح أوضاع المؤسسات وإزالة المخالفات الإدارية المتعلقة بها.

من جانبه، قال مرزوق عبد الكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي في هيئة تنظيم سوق العمل إن خدمة التصالح الإلكتروني تمثل قناة إلكترونية تستهدف أصحاب العمل الراغبين في تسوية المخالفات الجنائية على سجلاتهم ومنشآتهم، والتي يجوز قانوناً التصالح بشأنها، حيث يمكنهم دفع مبلغ التصالح المقررة إلكترونيًا من دون الحضور الشخصي إلى مواقع الهيئة.

وفيما يتعلق بآلية التصالح أفاد بأن سيتم التواصل مع صاحب المؤسسة/ المستخدم المخالف عن طريق رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني، وفي حال الموافقة على التصالح يرفع صاحب العمل طلبًا عن عبر نظام الدعم الإلكتروني "E-Support"، لإجراء عملية التصالح الإلكتروني.



وأضاف أنه سيتم بعد ذلك معالجة وفحص الطلب وتمريره إلكترونيًا في النظام وإصدار الفاتورة، فيما سيتم إتمام التصالح ورفع المخالفة بعد دفع صاحب العمل مبلغ التصالح من خلال النظام الإلكتروني للهيئة أو عبر البنوك المعتمدة.