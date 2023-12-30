Sunday, 31 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو .. دودة في «ساندويتش» راكبة تثير أزمة على متن طائرة هندية

12/30/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت راكبة خلال رحلة جوية بين دلهي ومومباي لموقف مقزز عندما همت بالتهام ساندويتش إذ لاحظت فجأة دودة تتحرك على جانب الشطيرة.

وفي منشور على موقع إنستغرام، شاركت خوشبو جوبتا، أخصائية الصحة والتغذية، "أسوأ تجربة" لها مع شركة طيران IndiGo، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر دودة صغيرة في شطيرتها. وأعربت عن خيبة أملها وقلقها إزاء ما حدث لها، وفقا لموقع news9live.

وقالت خوشبو، وهي أخصائية صحية وأخصائية تغذية، إنها استقلت رحلة طيران Indigo في صباح يوم 29 ديسمبر، وخلال رحلتها، طلبت شطيرة خضار، وبعد أن تناولت قضمة من الشطيرة، رأت فجأة شيئا يتحرك في شطيرتها.

وبعد ذلك، قامت المرأة بمشاركة مقطع فيديو للحادثة على موقع إنستغرام. وقالت في المنشور إنها بعد تناول قطعة من الساندويتش، رأت الدودة، فتوجهت مباشرة إلى المضيفة وأخبرتها بما وجدته.

غير أن رد المضيفة لم يعجب خوشبو واعتبرته "ردًا غير متوقع" حيث قالت لها"سوف أستبدل هذه الساندويتش بشيء آخر".

وأضافت خوشبو أن المضيفة أحضرت لها هدية أيضاً، لكنها رفضت قبولها. وجاء في المنشور الذي شاركته المرأة: "سأقدم قريبًا شكوى رسمية بهذا الشأن عبر البريد الإلكتروني".

شركة الطيران تعتذر للمرأة
واعتذرت شركة IndiGo، في بيان لخوشبو، وأكدت أن الأمر قيد التحقيق، مضيفة "نحن على علم بالمخاوف التي أثارها أحد عملائنا فيما يتعلق بتجربته على متن الرحلة رقم 6E 6107 من دلهي إلى مومباي. نريد التأكيد على التزامنا الثابت بالحفاظ على أعلى معايير خدمة الأطعمة والمشروبات على متن الطائرة. وبعد التحقيق، توقف طاقمنا على الفور عن تقديم الشطيرة المعنية”.

وأشارت إلى أن "الأمر قيد الفحص الشامل حاليًا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع مزود الطعام لدينا لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مؤكدة "نحن نعتذر بشدة عن أي إزعاج تسبب به الموقف للراكبة".


MENAFN30122023000110011019ID1107670944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث