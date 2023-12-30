حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة

توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية بجامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة.

وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع ((ساينس أليرت))، فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، حيث إن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلباً على توزيع الحبيبات والنكهات.

وقال الباحث الكيميائي كريستوفر هندون، أحد مؤلفي الدراسة، إن ((الماء يعمل كموصل للشحنات الكهربائية، ويمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة، ما يسمح بطحن أكثر انتظاماً وتجانساً)). وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.

وأضاف هندون أنه ((لا يوجد قاعدة ثابتة لكمية الماء المناسبة، لكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجياً حتى الوصول إلى النتيجة المرغوبة))، ويضيف أن الكمية قد تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن. وقد أثارت الدراسة اهتمام الخبراء في مجال القهوة، الذين أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الماء على القهوة.