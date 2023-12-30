حماد: العين قادر على الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية

تبدو الفرصة مواتية للعين لبلوغ المرحلة التالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما أوقعته القرعة التي جرت أول من أمس مع ناساف الأوزبكي، متصدر المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي وذلك قياساً على فارق الإمكانات والخبرة التي ترجح كفة ممثل الإمارات الوحيد في المسابقة القارية البارزة، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها ناساف الأوزبكي في ثمن النهائي، إذ سبق وقابله في عام 2016.

وسبق للعين أن تأهل من دوري الستة عشر إلى ربع النهائي 3 مرات من 5 مشاركات سابقة وكانت أمام الجزيرة عام 2014، وذوبهان الإيراني 2016، والإستقلال الإيراني 2017، بينما خرج من هذا الدور أمام كل من شباب الأهلي، والدحيل عامي 2015 و2018.

ووصف محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، القرعة بالمتوازنة، مؤكداً على ضرورة الحذر والتركيز لأن الفرق التي وصلت لثمن النهائي بلغت هذه المرحلة عن جدارة واستحقاق، لافتاً إلى أن أي مرحلة متقدمة في البطولة الآسيوية دائماً ما تكون أقوى من التي سبقتها، وقال إن مهمة فريقه في المراحل المقبلة لن تكون سهلة، لكن العين نادٍ كبير ولا يخشى أي فريق في القارة وله اسمه ووضعه وتاريخه في البطولة الآسيوية، كما أنه أحد أفضل الأندية التي مثلت القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية، وهو قادر على الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية.

وأوضح حماد، أن العين سيعود إلى برامجه التدريبية خلال فترة التوقف على فترتين صباحية ومسائية، والتي من المقرر أن تتخللها بعض المباريات الودية بالنسبة للفريقين الأول والرديف.

بدوره أعرب أحمد الشامسي، مدير فريق العين عن رضاه على قرعة مرحلة خروج المهزوم، ووصف القرعة بالمتوازنة، مؤكداً رغبة الزعيم القوية في تحقيق طموحات جماهير العين الوفية.

وبالمقابل أكد كوبلجون شودمونوف مدير فريق ناساف، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة، لأنهم سيواجهون العين الذي حسم تأهله مبكراً لهذه المرحلة، وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين: أتوقع مباراة ممتعة ومثيرة بين الفريقين فقد واجهنا نادي العين من قبل في مرحلة المجموعات عام 2016 وتركت صدى رائعاً، وبكل تأكيد أتمنى أن نوفق في التأهل أمام أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

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