كوزمين: درس صعب وأتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة

شن الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة، انتقادات لاذعة على فريقه، بعد الخسارة القياسية في موقعة كأس السوبر «6-2»، وقال كوزمين: هذا هو السوبر الأسهل دون شك، ولكننا حولناه إلى مأساة واضحة، حينما ارتكبنا أخطاءً كبرى، واستسلمنا أمام الخصم». وأوضح المدرب الروماني «خلال النصف ساعة الأولى، كنا الطرف الأفضل، وتحكمنا في مجريات المباراة. وكان بإمكاننا تسجيل هدفٍ ثالث، ولكن الأخطاء جعلتنا نخسر بسهولة».

ونوّه كوزمين بأن «آخر 3 أهداف سجلها شباب الأهلي جاءت بواسطة لاعبي الشارقة، وهذا أمرٌ صعبٌ للغاية، ومنحهم انتصاراً سهلاً».

وأعلن كوزمين تحمّله الكامل لمسؤولية الهزيمة «حتى وإن كانت الأخطاء بسبب اللاعبين، لأنني لا أحب الهروب من مثل هذه المواقف». واختتم كوزمين حديثه قائلاً «مثل هذه المباريات تجعلنا نفكّر بصورة أفضل، من أجل تصحيح الأخطاء، سأحاول تدارك الأمور، فهذه الخسارة درسٌ صعبٌ».

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