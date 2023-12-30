الغساني حزين على إلغاء هدفه الجميل

أبدى يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، حزنه على إلغاء الهدف الذي سجله في الدقيقة 70 من عمر مباراة كأس السوبر أمام الشارقة، لوجود خطأ من لاعب شباب الأهلي طارق أحمد، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقال: «كنت أتمنى عدم إلغاء هذا الهدف، لأنه سجل بطريقة جميلة، ولم أفرح بأي هدف سجلته قبلها مثل الفرحة التي عشتها بعد تسجيل هذا الهدف من جماله»، ووجه رسالة إلى حكم المباراة مازحاً: «يا ريتك مشيتها».

وعن فوز شباب الأهلي بكأس السوبر، وبنتيجة كبيرة على الشارقة، قال: «في مثل تلك المواجهات الكبيرة، يكون الأكثر هدوءاً، والأقدر على فرض شخصيته على أرض الملعب، هو القادر على الخروج بالفوز، وليس المهم من يسجل، ولكن الأهم تحقيق الفريق للفوز، والصعود إلى منصة التتويج».

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